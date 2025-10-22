Suspeito de estuprar colega de trabalho é preso em Quixeramobim

Um homem de 39 anos foi preso, na última segunda-feira (20), em Quixeramobim, no interior do Ceará, suspeito de estupro contra uma colega de trabalho, uma jovem de 18 anos. O crime foi registrado na cidade de Quixadá.

Segundo investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá, a violência aconteceu nas dependências da empresa onde o suspeito e a vítima trabalhavam. O homem se aproveitou que a jovem estava sozinha para praticar a ação criminosa.

Prisão preventiva

Com a apuração das informações, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pela Justiça. Após ser localizado e preso, o homem foi levado à sede da DDM.