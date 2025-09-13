Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará
Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos
João Vilmar e João Augusto, respectivamente pai e filho, foram presos nessa sexta-feira (12) em Quixadá, no bairro Alto São Francisco.
A dupla é suspeita de praticar furto qualificado contra idosos em Ibaretama, município cearense que faz fronteira, ao sul, com Quixadá.
As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) e da Delegacia de Polícia Civil de Quixadá.
Conforme informado, João Augusto, 22, era conhecido na região de Ibaretama por facilitar empréstimos.
O suspeito teria a prática de fingir auxiliar idosos vulneráveis no cadastro de recebimento de medicamentos para obter os dados das vítimas, solicitando cartões de crédito e fazendo empréstimos sem o consentimento delas.
A investigação também apontou que João Augusto fazia transferências via Pix da conta das vítimas para a conta de João Vilmar, 55, seu pai.
Pai já tinha passagem por violência doméstica e furto
João Vilmar, servidor público de Ibaretama, seria responsável por intimidar as vítimas e evitar que elas denunciassem a prática criminosa do filho.
De acordo com a SSPDS, o homem já possuía duas passagens por violência doméstica, uma tentada e outra consumada, além de duas passagens por furto.
O mandado de prisão preventiva para ambos foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Quixadá, para onde a dupla foi conduzida e colocada à disposição da Justiça.