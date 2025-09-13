Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados

Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
apreensao dinheiro operacao dissimulare esquema crime sefaz
Legenda: Parte do dinheiro localizado pelos policiais civis em poder dos suspeitos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Estadual estava em moedas estrangeiras, como dólar e euro
Foto: Kid Júnior

Empresários, um auditor fiscal e 'laranjas' acusados de participar de um esquema fraudulento que movimentou mais de R$ 1 bilhão no Ceará foram condenados na Justiça Estadual. Somadas, as penas dos réus da quadrilha alvo da 'Operação Dissimulare', em 2017, ultrapassam os 155 anos de prisão.

A sentença proferida pelos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas condena o grupo de 17 denunciados por crimes, como, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Para o auditor fiscal Antônio Alves Brasil, os magistrados também decretaram a perda do cargo público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz).

Os réus tiveram extinta a punibilidade pelo Crime Contra a Ordem Tributária. A reportagem do Diário do Nordeste apurou junto a documentos que a Justiça reconheceu que "houve excessiva demora na resposta do aparato estatal responsável pelo desencadeamento da persecução penal", o que levou o grupo a ser inocentado por este crime.

Um 18º acusado morreu ao decorrer da ação penal e também teve extinta a punibilidade

SAIBA QUEM SÃO OS CONDENADOS E QUAIS AS PENAS:

  • Antônio Alves Brasil: pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado
  • Jovilson Coutinho Carvalho: pena de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado
  • José Orlando Rodrigues de Sena: pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado
  • Marcos Venicius Rocha Silva: pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado
  • José Antônio Batista de Lima (08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado
  • Bruno Rafael Pereira Carvalho,  (08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado
  • Adolfo Delmiro de Souza Júnior (07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
  • Getúlio Castro Oliveira (extinta punibilidade porque morreu no decorrer do processo), em regime fechado
  • Francisco Cândido da Rocha (07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão), em regime fechado
  • Suzi Cardoso Lima (04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime fechado
  • Natália de Souza Costa (11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão), em regime fechado
  • Maria Soraia de Almeida (08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão), em regime fechado
  • Francisco de Assis Neto (e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão), em regime fechado
  • Carlos André Maia Sousa (11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão), em regime fechado
  • Daniel Rocha de Sousa (10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,), em regime fechado
  • Thamara Almada do Nascimento (08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão), em regime fechado
  • Mirtes Coutinho Carvalho; (08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão), em regime fechado

Veja também

teaser image
Segurança

Chefe do CV no Ceará, que 'rasgou a camisa' da GDE e estava decretado pela facção, é preso em Santa Catarina

teaser image
Segurança

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

teaser image
Segurança

Túmulos são violados e corpos ficam expostos em cemitério no Interior do Ceará

A reportagem apurou que as defesas de Antônio Alves, Francisco de Assis Neto e do Marcus Venícius já recorreram da sentença. Diego Solonópole, que representa a defesa de Francisco Assis Neto, afirmou que "o mesmo há muitos anos não mais trabalhava com o Sr. Jovilson e, portanto, jamais integrou qualquer organização criminosa. Do mesmo modo, afirma que o acusado não cometeu nenhum dos crimes imputados, e que já ingressou com recurso de apelação".

Os advogados Artur Feitosa Arrais Martins e Ricardo Valente Filho, que defendem José Orlando Rodrigues de Sena, dizem ter recebido com "surpresa e irresignação a condenação" e que José Orlando é inocente.

"A sentença se fundamentou exclusivamente em depoimentos de três corréus, desconsiderando todas as demais provas testemunhais e documentais robustas e favoráveis que demonstram não haver qualquer vínculo do Sr. Orlando com os investigados ou com as empresas envolvidas, o que afronta a lógica jurídica e os princípios da justiça. O Sr. José Orlando é empresário idôneo, sem qualquer débito tributário em sua esfera pessoal ou empresarial, reconhecido como cumpridor do ordenamento jurídico, com certidão expedida pela SEFAZ nos autos do processo reconhecendo o recolhimento de todos os tributos devidos. A defesa recorrerá da sentença e confia que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará restabelecerá a verdade dos fatos, reconhecendo sua inocência"
Advogados Artur Feitosa Arrais e Ricardo Valente Filho

As defesas de Natalia de Souza Costa e de Suzi Lima também foram procuradas, mas não responderam até a edição desta matéria. Os demais advogados não foram localizados e o espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras. 

PARTICIPAÇÕES NO ESQUEMA

De acordo com a investigação, a organização criminosa "estruturada pelos acusados era composta de três núcleos, com distribuição de tarefas bem delineadas". Os juízes consideraram que "elementos probatórios evidenciam que o grupo não só se reuniu para a prática de crimes de sonegação fiscal, mas, efetivamente, obteve a vantagem econômica visada".

O empresário Jovilson Coutinho é apontado como líder do esquema, tendo, segundo a acusação "atuado como autor intelectual e executor, oferecendo a vantagem, enquanto Natália, com sua atuação gerencial, foi a partícipe que forneceu o suporte indispensável para a execução do crime. Em consequência da vantagem oferecida, os funcionários públicos de fato omitiram e retardaram atos de ofício, infringindo seus deveres funcionais".

Ouvido em juízo, Jovilson negou a prática de todos os crimes imputados na denúncia, afirmando jamais ter constituído empresas de fachada. "No entanto, após a negativa, solicitou a marcação de uma delação premiada com o Ministério Público e subsequentemente, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, não respondendo a outras perguntas".

Os empresários José Orlando e Marcos Venícius negaram as acusações. Na versão de José Orlando, suas atividades comerciais são regulares e apresentou justificativas sobre a grande quantia em dinheiro encontrada em sua residência e a posse de veículos de luxo. 

Parte do dinheiro localizado pelos policiais civis em poder dos suspeitos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Estadual estava em moedas estrangeiras, como dólar e euro

Venícius se disse perseguido "por seu trabalho em sindicatos para acabar com esquemas de liminares e fraudes fiscais na Sefaz. Admitiu ter realizado negócios com o corréu Jovilson e com a empresa VÊNUS JEANS, contudo, afirmou que todas as transações foram lícitas".

'EMPRESAS DE FACHADA'

A investigação apontou que Jovilson Coutinho criou um sistema de compra de mercadoria em outros estados, enquanto no Ceará gerenciava empresas de fachada constituídas por 'laranjas'. "Eles tinham a possibilidade de recolher o tributo só depois. Com isso, havia tempo hábil para não entrarem no radar da Secretaria da Fazenda e do próprio Sistema de Segurança. Só de 'laranjas' já catalogamos mais de 100 nomes", afirmou o delegado Márcio Gutierrez, ainda em 2017.

operacao dissimulare coletiva de imprensa policia civil esquema crimes
Legenda: Em 2017, autoridades concederam entrevista detalhando como o esquema funciona
Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Para os investigadores, os empresários capturados agiam para dificultar as apurações, mantendo também empresas lícitas. Durante anos, a mescla de compra e venda legal e ilegal possibilitou que empresas, atuantes no mercado, equilibrassem as contas e obtivessem empréstimos milionários em bancos. Segundo a Polícia Civil do Ceará, parte do dinheiro conseguido com as fraudes era lavado com a compra e venda de veículos. 

"Sabemos que ele administrava 46 empresas catalogadas. Tinha todo um sistema. Quando a empresa caía no radar da Sefaz, ele abandonava e deixava a dívida para os 'laranjas'. O diferencial é que ele não esperava decretar falência de uma para abrir a outra, em nome de um novo 'laranja'. Ele abria várias ao mesmo tempo"
Márcio Gutierrez, delegado, sobre a atuação de Jovilson à frente do esquema

A acusação diz que os denunciados tinham uma "clara divisão de tarefas e com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens pecuniárias mediante a prática de diversos delitos" e que "organizaram-se com o escopo principal de fraudar o Fisco Estadual mediante a prática de crimes contra a ordem tributária e de lavagem de capitais, gerando prejuízos milionários aos cofres públicos".

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
apreensao dinheiro operacao dissimulare esquema crime sefaz
Segurança

Empresários, auditor e 'laranjas' acusados de formar quadrilha que movimentou R$ 1 bilhão no Ceará são condenados

Somadas, as penas dos réus ultrapassam 155 anos de prisão

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem
Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa
12 de Setembro de 2025
Foto de lixeira onde estava escondida droga apreendida pela receita federal em fortaleza
Segurança

Receita Federal apreende 4,2 kg de maconha escondidos em lixeira de transportadora, em Fortaleza

A carga havia sido declarada como tinta automotiva

Redação
12 de Setembro de 2025
Cunhada de Marcola é solta
Segurança

Justiça manda soltar cunhada de 'Marcola', acusada de lavar dinheiro do PCC no Ceará

A decisão beneficiou outros quatro réus do processo. A ação apura a atuação da facção paulista com jogos ilegais no Estado do Ceará

Emerson Rodrigues
12 de Setembro de 2025
Fotos que mostram cigarros contrabandeados apreendidos e na faixa de areia em Paraipaba
Segurança

PM apreende mais de 2 mil maços de cigarros contrabandeados do Suriname em praia do Ceará

A rota de contrabando de cigarros tem como destino o litoral do Ceará, de onde são distribuídas para venda

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra túmulos quebrados no Cemitério dos Gomes, em Coreaú, Interior do Ceará
Segurança

Túmulos são violados e corpos ficam expostos em cemitério no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga o crime de vilipêndio a cadáver. Familiares dos mortos passaram mal e precisaram ser levados ao hospital

Redação
12 de Setembro de 2025
latrocinio casa papai noel prisao amontada suspeito mandado de prisao
Segurança

Investigados por morte de idosa na 'Casa do Papai Noel', em Fortaleza, são presos

A mulher de 63 anos foi estrangulada. O pai dela também ficou ferido e foi socorrido

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto mostra policiais civis realizando a prisão de Leandro Farias da Silva em um condomínio. Três policiais conduzem um homem preso e algemado
Segurança

Chefe do CV no Ceará, que 'rasgou a camisa' da GDE e estava decretado pela facção, é preso em Santa Catarina

O suspeito é apontado como um dos responsáveis pelo conflito entre as duas organizações criminosas, nos bairros Vicente Pinzón, Papicu e Cidade 2000, em Fortaleza, que se intensificou nos últimos meses

Messias Borges
12 de Setembro de 2025
serviluz afogamento morte justiça facção
Segurança

Dupla acusada de forçar adolescente a tomar 'chumbinho' e jogar corpo no mar em Fortaleza vai a júri

Segundo a denúncia, os suspeitos tentaram forjar um afogamento. A defesa disse que irá recorrer da sentença

Emanoela Campelo de Melo
12 de Setembro de 2025
carro apreensao choro tentativa de chacina faccao gde
Segurança

Quem é o empresário e político preso por integrar facção e investigado por tentativa de chacina no Ceará

Três pessoas foram assassinadas e uma quarta sobreviveu ao ataque

Emanoela Campelo de Melo
11 de Setembro de 2025
Fotos mostram pichações em muros feitas por facções criminosas, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Segurança

Mês de agosto tem aumento de 10% no número de homicídios no Ceará e é o mais violento do ano de 2025

A Secretaria da Segurança Pública ponderou que, no acumulado do ano, há uma redução de 11% no número de mortes violentas no Estado

Messias Borges
11 de Setembro de 2025
Agentes da PF durante operação em galpão com produtos de origem chinesa no Ceará
Segurança

PF apreende barco de luxo e bloqueia R$ 40 milhões de suspeitos de esquema de importação irregular

Agentes públicos foram afastados. Polícia cumpre 27 mandados em cidades cearenses, em Salvador e Barueri (SP)

Redação
11 de Setembro de 2025
Maquinetas, dinheiro e cartões apreendidos pelos policiais civis em residência no município de Caucaia
Segurança

Quadrilha é presa suspeita de aplicar golpes virtuais em Caucaia, no Ceará

Grupo comprava contas e cartões de crédito em nome de terceiros

Redação
11 de Setembro de 2025
maes curio chacina messejana juri tjce julgamento policiais militares acusados homicidio
Segurança

PM acusado de Chacina do Curió tem júri desmarcado e processo suspenso após alegar insanidade mental

Outros dois policiais denunciados ainda devem ser julgados no próximo dia 22 de setembro

Emanoela Campelo de Melo
10 de Setembro de 2025
homicidio bom jardim prisao facção comando vermelho tráfico de drogas
Segurança

Membro do CV suspeito de invadir casa e participar de execução filmada é preso em Fortaleza

A localização do suspeito foi confirmada pelo GPS da tornozeleira eletrônica que ele usava no dia do crime

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra viatura da policial militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada na rua, destacando as palavras 'Polícia Militar' na lateral, ilustrando prisão de trio suspeitos de realizar série de assaltos em Fortaleza
Segurança

Trio suspeito de realizar série de assaltos em Fortaleza é preso em flagrante

Celulares e outros objetos roubados pelo grupo foram recuperados

Carol Melo
10 de Setembro de 2025
Foto mostra policial civil de costas, fardado, sem ser identificado. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Ataque criminoso deixa três mortos e um ferido em campo de futebol no Interior do Ceará

Duas vítimas tinham antecedentes criminais. Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria

Redação
10 de Setembro de 2025
homicido praça ataque facção morte homem bebe baleado
Segurança

Membros de facção que disputavam território para delivery de drogas e balearam bebê vão a júri no CE

A criança estava junto aos pais que, conforme a acusação, não têm envolvimento com a organização criminosa

Emanoela Campelo de Melo
10 de Setembro de 2025
Apreensão da polícia militar em cima de parte dianteira de carro preto do Batalhão do Raio: quantidade de dinheiro, arma de fogo e cadernos de materiais ilegais.
Segurança

Agiota com mais de R$ 200 mil em espécie é preso em Quixeramobim, no Interior do Ceará

A Polícia Militar encontrou dinheiro, revólver, cartões bancários e outros materiais ilícitos na casa do suspeito

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram um carro Peugeot 208 azul sendo seguido por um Fiat Mobi branco, antes de um duplo homicídio em Fortaleza
Segurança

Facção GDE ofereceu recompensa de R$ 5 mil pelo assassinato de membro do CV morto junto de advogado

O Ministério Público do Ceará apresentou denúncia contra o único preso pelo duplo homicídio. A Justiça Estadual recebeu a denúncia e o acusado virou réu no processo criminal

Messias Borges
10 de Setembro de 2025