Evandro Leitão anuncia convocação de 38 enfermeiros aprovados no último concurso do IJF

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou na noite desta terça-feira (25) a convocação de 38 enfermeiros aprovados no último concurso do Instituto Doutor José Frota (IJF). Os profissionais já reforçar a rede municipal de saúde a partir de março.

A convocação será publicada no Diário Oficial do Município desta terça, segundo o chefe do Executivo Municipal. A posse está marcada para o dia 11 de março, em local e horário a serem divulgados.

"Fortalecendo a saúde da nossa cidade e fazendo com que haja uma prestação de serviços melhor para a população fortalezense", comentou o prefeito sobre a convocação.

Os convocados passaram no concurso público de edital número 23, realizado em 2020 para cargos de nível superior do IJF. As provas foram realizadas em outubro de 2020 e os resultados saíram em dezembro daquele ano.

Para o cargo de enfermeiro, estavam disponíveis 87 vagas, sendo 82 de ampla concorrência e 5 para Pessoas com Deficiência (PCD).

Convocação

Os trâmites de convocação acontecem nos dias 6 e 7 de março, segundo adiantado na publicação de Evandro Leitão. Os detalhes estarão no Diário Oficial.

Veja o anúncio:

Os profissionais terão de entregar exames médicos na Junta Médica do Instituto de Previdência do Município (IPM), além dos documentos da habilitação para a posse.