Após aparecer em perfil do Oscar, Fernanda Torres pede que brasileiros prestigiem o cinema nacional

Após o perfil oficial do Oscar postar uma foto de Fernanda Torres nas redes sociais, a atriz apareceu, na manhã desta terça-feira (19), em suas redes sociais, e incentivou que os brasileiros continuem prestigiando o cinema nacional. “Ainda estou aqui”, que conta com a artista no elenco, bateu 1 milhão de espectadores no Brasil, desde a estreia, em 7 de novembro.

“De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar o seguinte: aproveite esse embalo do 'Ainda estou aqui' e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E jajá vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda estou aqui, e vá para o cinema ter essas experiências com os outros”, disse ela.

Fernanda é apontada como possível concorrente ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar de 2025 por seu trabalho em “Ainda estou aqui”. No longa, ela vive Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, engenheiro e deputado cassado e assassinado pela ditadura militar. O filme ainda conta com Selton Mello no elenco.