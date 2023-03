Key Alves ensina coreografia de hit brasileiro no ‘La Casa de los Famosos’

Com Dania Mendez no Brasil, na casa do BBB 23, Key Alves está participando do reality 'La Casa de los Famosos', no México. A jogadora de vôlei aproveitou a visita para ensinar músicas brasileiras aos brothers de lá na tarde desta quinta-feira (16).

Ela ensinou a coreografia de “Tubarão, te amo” ao participante José. Nos comentários do vídeo, publicado no perfil do Twitter de Key, os fãs da atleta estão elogiando a participação dela.

“Estou amando”, escreveu um.“Key maravilhosa”, postou outro. “Não dá para entender como ela não é finalista do BBB… Juro”, comentou um terceiro.

Em outro vídeo, também publicado pela equipe da atleta, Key canta outro hit brasileiro, “Lovezinho”, e ensina a letra para o companheiro mexicano. “Key levando toda a indústria musical brasileira para o México”, escreveram na legenda das imagens.

Crítica à Dania

Key Alves entrou no reality na noite de quarta-feira (15), e após ver cenas de Dania Mendez sentada no colo de Cara de Sapato, durante a festa do Líder, ontem, criticou a postura da mexicana.

Em seu discurso, a jogadora citou indiretamente o ator mexicano Arturo Carmona, affair de Dania dentro do reality mexicano, que ela deixou para trás ao viajar para o Brasil.