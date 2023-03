Anitta manda indireta diante de comportamento de Guimê em Festa do Líder

Após o comportamento de Guimê na Festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (16), Anitta publicou em seu Twitter o print de uma conversa de WhatsApp em que pede para sua agente de viagem confirmar Lexa, esposa do brother, em uma viagem que a cantora está organizando para celebrar seus 30 anos.

“Não sei se ela te mandou mensagem, mas se não mandou, vale a minha mensagem”, escreveu Anitta na conversa.

Na legenda do print, a artista se justificou: "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo... Hoje em dia continuo sendo a mesma amiga", disse Anitta, que acrescentou: ”Desculpa expor, mas foi só para garantir que você não vai fugir da trip. Te amo”.

Lexa respondeu o tweet de Anitta com uma declaração: “Te amo”, escreveu.

Nos comentários, os fãs da dupla, que são muito amigas, celebraram a atitude de Anitta. “A Lexa merece todo seu carinho, e óbvio, um colo”, postou um. “O mau-caratismo da pessoa com quem você divide/dividiu a vida é o pior de todos. É algo que eu nunca vou entender. Amigos nessa hora são alavanca”, escreveu outro.