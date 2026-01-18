Thiaguinho se emociona com homenagem de Carol Peixinho no 'Domingão com Huck'

O cantor Thiaguinho recebeu uma homenagem da família neste domingo (18). Durante o programa Domingão com Huck, da TV Globo, o artista foi surpreendido pelos pais cantando juntos e pela esposa, a influenciadora digital Carol Peixinho, lendo um texto dedicado ao artista.

Pais de Bento, de três meses, o casal está junto há cerca de cinco anos, depois da participação dela no Big Brother Brasil (BBB) 19. No palco, Carol leu um texto dedicado ao cantor, que foi às lágrimas.

"Quando a gente se encontrou, percebi que algumas pessoas chegam nas nossas vidas como música boa. Fazendo tudo, meu amor, fazer mais sentido. Aí você chegou. Agora sim, amor. O amor mais doce, mais sensível, mais transparente, mais leve, como você vive a vida e como você me ensinou", disse Carol.

"A vida que hoje é a nossa vida. Minha utopia que virou realidade. Sou muito feliz com você. Um super filho, um super irmão, um super amigo, um super pai e um super maridão", continuou a influenciadora.

Ela ainda relembra os momentos juntos e destaca a parceria nos cuidados com Bento, nascido no fim de 2025, além do surgimento da família.

"A força da sua fé é linda de ver, o amor pela sua família e a capacidade de sonhar grande. E aí a gente sonhou junto, sonhou gigante, e o nosso sonho nasceu. Era um, já fomos dois e agora somos três", finalizou Carol Peixinho, que foi abraçada por Thiaguinho e beijada pelo artista.