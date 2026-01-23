Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: o que é o Legendários, movimento cristão ligado à Brigido

Grupo masculino de retiros espirituais ganhou projeção nas redes e virou tema de debate dentro e fora da casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Colaghem de Brigido com a foto oficial do BBB 26 e uma foto pessoal.
Legenda: Brígido declarou que pretende votar em Ana Paula Renault devido os comentários da jornalista sobre o movimento.
Foto: Emanoela Mello / TV Globo / Reprodução / Redes sociais.

A participação de Brígido no Big Brother Brasil (BBB 26) reacendeu a curiosidade do público sobre o Legendários, movimento cristão masculino do qual o brother faz parte e que já atraiu outros nomes conhecidos.

O que são os Legendários?

Criado em 2015, na Guatemala, o Legendários é voltado exclusivamente para homens — casados ou solteiros — e promove retiros em formato de acampamento, geralmente realizados em regiões montanhosas. 

As imersões combinam desafios físicos, emocionais e espirituais, com foco em autoconhecimento, disciplina e fé.

O movimento ganhou maior visibilidade no Brasil após a participação do ex-BBB Eliezer em um dos encontros, além de ter atraído figuras públicas como Thiago Nigro e Neymar pai. 

Atualmente, o grupo afirma atuar em mais de 70 cidades, em 13 países, e diz já ter impactado mais de 52 mil homens.

Entre os princípios defendidos pelo Legendários está a ideia de formar homens “inquebrantáveis diante do pecado e quebrantados diante de Deus”, com o objetivo de fortalecer a atuação masculina dentro da família e da comunidade. O lema do projeto é “formar um herói em cada família”.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

teaser image
Zoeira

Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu

teaser image
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

teaser image
Zoeira

BBB 26: Babu Santana é o novo líder pela primeira vez em duas edições do reality

Qual a polêmica dos Legendários?

Apesar de se declarar não vinculado a uma denominação religiosa específica, o Legendários é alvo de críticas nas redes sociais, especialmente no TikTok

Isso porque muitos dos encontros começam e terminam em igrejas evangélicas, o que levanta questionamentos sobre a neutralidade do movimento.

Outro ponto de controvérsia envolve relatos de homens que buscam o retiro após episódios de infidelidade conjugal, com a proposta de “reconstrução” pessoal e do casamento. 

Para críticos, isso levanta dúvidas sobre a profundidade das transformações promovidas e se o programa acaba funcionando como uma solução simplificada para crises individuais.

Quanto custa ir no Legendários?

O custo de participação também é alvo de debate. No Brasil, os valores variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, a depender do tipo de experiência oferecida. Em média, um retiro tradicional pode custar cerca de R$ 1.490. 

A associação com espaços religiosos e os preços elevados geram críticas sobre acessibilidade e possível viés comercial.

O movimento também incentiva que seus participantes frequentem a igreja semanalmente e afirma atuar hoje em mais de 100 sedes ao redor do mundo.

Embate no BBB 26

Dentro da casa, o Legendários já virou motivo de tensão. Brígido declarou que pretende votar em Ana Paula Renault, alegando que a jornalista já teria feito críticas públicas ao movimento antes do reality.

“As pessoas não sabem o que é e falam mal. Isso me deu motivo antes mesmo de começar”, afirmou o brother em conversa com Sol Vega.

Ana Paula, conhecida por seu posicionamento crítico e por defender pautas progressistas, não ignorou a ligação de Brígido com o grupo. Em um embate entre os dois, a jornalista ironizou: ele ainda “vai precisar subir muita montanha”, em referência direta ao formato dos retiros.

Assuntos Relacionados
Colaghem de Brigido com a foto oficial do BBB 26 e uma foto pessoal.
Zoeira

BBB 26: o que é o Legendários, movimento cristão ligado à Brigido

Grupo masculino de retiros espirituais ganhou projeção nas redes e virou tema de debate dentro e fora da casa.

Redação
Há 1 hora
BBB 26.
Zoeira

Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu

O brother venceu a segunda Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
Há 2 horas
Babu durante a prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Babu Santana é o novo líder pela primeira vez em duas edições do reality

A prova contou com duas fases, sendo a primeira realizada na tarde desta quinta-feira (22).

Redação
Há 2 horas
Tadeu, apresentador do BBB 26 explicando o cronograma da semana.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.

Redação
Há 2 horas
Participante Pedro do BBB 26 durante depoimento no confessionário, usando camiseta sem mangas, cenário dourado ao fundo com elementos decorativos característicos do programa.
Zoeira

Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Ambulante teria um histórico psiquiátrico desde 2017, fato omitido no processo seletivo para o BBB.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra ex-BBBs Juliana Alves, Sabrina Sato, Thelma Assis e Alane Dias com trajes carnavalescos.
Zoeira

Rainhas de bateria, musas e destaques: 5 ex-BBBs que se destacaram no Carnaval

Sabrina Sato é um dos nomes de maior relevância.

Luana Severo
22 de Janeiro de 2026
Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação
Zoeira

Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação

É o primeiro papel do ator após indicação ao Oscar.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Ex-BBB Mariza com o diretor Kleber Mendonça e parte do elenco do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar 2026, em foto pessoal.
Zoeira

Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante'

Atriz pernambucana recebeu elogio de Wagner Moura e relembrou convite inesperado para o longa.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem dos participantes do BBB 26 se preparando para participar da segunda prova do Líder.
Zoeira

Veja como foi a 1ª parte da Prova do Líder e quem passou para próxima fase no BBB 26

Participantes precisam de agilidade na dinâmica pela liderança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Zoeira

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Beatriz Rabelo
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Marcelo chorando durante primeira festa do líder do bbb 26 e sendo abraçado por Breno após revelar incômodo com atitudes de Matheus.
Zoeira

Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Médico ficou incomodado e acabou se emocionando durante primeira Festa do Líder.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o participante do BBB 26 Alberto Cowboy chorando ao se emocionar ao conferir decoração da primeira festa do líder do BBB 26, feita em sua homenagem e relembrando cidade mineira onde nasceu e cresceu.
Zoeira

Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

Evento teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Alberto com um chapéu de vaqueiro na cabeça para primeira festa do líder no BBB 26.
Zoeira

1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos cantores Pedro Sampaio e Kelly Key.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Setlist repleta de sucessos deve animar os brothers na terceira festa da edição.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Colagem com prints de Jonas e Babu.
Zoeira

Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26

O ator reclamou da falta de cuidado com os itens do ambiente.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Matheus do BBB 26.
Zoeira

Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem

Na madrugada, Matheus teve um embate com Breno.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Mia Goth e Wagner Moura durante premiação do cinema.
Zoeira

Wagner Moura e Mia Goth se encontram em bastidores de desfile em Paris; veja vídeo

Atores foram flagrados interagindo em português.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Rayne Luiza agora investe na carreira de influenciadora digital.
Zoeira

Ex de Pedro, do BBB 26, aposta em carreira digital após fama repentina

Rayne Luiza soma mais de 800 mil seguidores e disse que pretende aparecer mais nas redes.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Margareth Serrão no hospital após acidente de carro em Goiânia.
Zoeira

Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira (21).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Ana Paula discutiu com Brígido logo após Aline Campos ser eliminada no paredão.
Zoeira

Após escapar do Paredão, Ana Paula confronta Brígido no BBB 26

Sister trocou provocações com o brother em embate na cozinha da casa.

Redação
21 de Janeiro de 2026