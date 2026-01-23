BBB 26: o que é o Legendários, movimento cristão ligado à Brigido

A participação de Brígido no Big Brother Brasil (BBB 26) reacendeu a curiosidade do público sobre o Legendários, movimento cristão masculino do qual o brother faz parte e que já atraiu outros nomes conhecidos.

O que são os Legendários?

Criado em 2015, na Guatemala, o Legendários é voltado exclusivamente para homens — casados ou solteiros — e promove retiros em formato de acampamento, geralmente realizados em regiões montanhosas.

As imersões combinam desafios físicos, emocionais e espirituais, com foco em autoconhecimento, disciplina e fé.

O movimento ganhou maior visibilidade no Brasil após a participação do ex-BBB Eliezer em um dos encontros, além de ter atraído figuras públicas como Thiago Nigro e Neymar pai.

Atualmente, o grupo afirma atuar em mais de 70 cidades, em 13 países, e diz já ter impactado mais de 52 mil homens.

Entre os princípios defendidos pelo Legendários está a ideia de formar homens “inquebrantáveis diante do pecado e quebrantados diante de Deus”, com o objetivo de fortalecer a atuação masculina dentro da família e da comunidade. O lema do projeto é “formar um herói em cada família”.

Qual a polêmica dos Legendários?

Apesar de se declarar não vinculado a uma denominação religiosa específica, o Legendários é alvo de críticas nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Isso porque muitos dos encontros começam e terminam em igrejas evangélicas, o que levanta questionamentos sobre a neutralidade do movimento.

Outro ponto de controvérsia envolve relatos de homens que buscam o retiro após episódios de infidelidade conjugal, com a proposta de “reconstrução” pessoal e do casamento.

Para críticos, isso levanta dúvidas sobre a profundidade das transformações promovidas e se o programa acaba funcionando como uma solução simplificada para crises individuais.

Quanto custa ir no Legendários?

O custo de participação também é alvo de debate. No Brasil, os valores variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, a depender do tipo de experiência oferecida. Em média, um retiro tradicional pode custar cerca de R$ 1.490.

A associação com espaços religiosos e os preços elevados geram críticas sobre acessibilidade e possível viés comercial.

O movimento também incentiva que seus participantes frequentem a igreja semanalmente e afirma atuar hoje em mais de 100 sedes ao redor do mundo.

Embate no BBB 26

Dentro da casa, o Legendários já virou motivo de tensão. Brígido declarou que pretende votar em Ana Paula Renault, alegando que a jornalista já teria feito críticas públicas ao movimento antes do reality.

“As pessoas não sabem o que é e falam mal. Isso me deu motivo antes mesmo de começar”, afirmou o brother em conversa com Sol Vega.

Ana Paula, conhecida por seu posicionamento crítico e por defender pautas progressistas, não ignorou a ligação de Brígido com o grupo. Em um embate entre os dois, a jornalista ironizou: ele ainda “vai precisar subir muita montanha”, em referência direta ao formato dos retiros.