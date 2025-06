Homem morre após passar mal durante trilha do grupo Legendários em MT

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu nesse sábado (28) durante uma trilha com o grupo cristão Legendários em Mato Grosso. O homem sofreu uma crise convulsiva enquanto fazia o trajeto em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. As informações são do portal g1.

Rodrigo foi internado no Hospital Regional do município. Ele chegou à unidade de saúde logo após a convulsão e chegou a ser intubado, mas morreu horas depois. O corpo da vítima foi sepultado no cemitério da Vila Aurora.

A organização do grupo Legendários afirmou que a principal atividade do grupo é o TOP (Track Outdoor de Potencial), uma imersão de 72 horas na natureza, com desafios. Para participar das atividades da competição, é preciso desembolsar valores entre R$ 450 e R$ 81 mil, dependendo do local e da estrutura.

O evento em que Rodrigo Nunes estava era composto por cerca de 150 homens. Até o momento, os responsáveis pelo movimento cristão ainda não se manifestaram sobre o caso.

Rodrigo trabalhava em uma empresa de segurança do trabalho, era casado, pai de dois filhos e cristão metodista.

Grupo Legendários

O Movimento Legendários foi criado na Guatemala em 2015 pelo pastor Chepe Putzu. Nos últimos anos, tem ganhado adeptos no Brasil desenvolvendo um trabalho de transformação para homens, baseado em princípios cristãos e desafios físicos intensos.

Conforme Putzu, fundador do grupo, o Legendários é "um movimento de homens que busca restaurar o desenho original do homem: um líder que ama, honra e une". O lema "AHU" — Amor, Honra e Unidade — resume os valores destacados pelo grupo.

O líder afirma que o objetivo do movimento é "promover virtudes consideradas fundamentais para a formação do caráter masculino".