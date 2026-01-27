Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?

O segundo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite dessa segunda-feira (26) e teve muitas farpas, insultos e discussão entre os brothers.

Participaram da dinâmica os protagonistas da semana, Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu, que ainda chamaram para o embate Milena, Sol, Juliano Floss e Gabriela.

Nesta noite, pela primeira vez, o público de casa também interferiu na brincadeira ao escolher os temas, por meio de votação no site do Gshow. Venceram os seguintes assuntos:

Quem é o mais falso?

Quem é o mais inútil?

Quem é o mais manipulador?

Quem é o mais leva-e-traz?

Quem é o menos confiável?

Quem é o mais influenciável?

Quem é o mais chato?

Quem é o mais vtzeiro?

Os questionamentos esquentaram o Sincerão e renderam uma noite protagonizada por brigas envolvendo participantes como Sol Vega, Juliano Floss e Ana Paula, que movimentaram as redes sociais.

E, agora, queremos saber: quem você acha que se saiu melhor na dinâmica? Vote abaixo!

Veja também Zoeira Aline Campos publica carta após saída do BBB 26 Zoeira Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal Zoeira Enquete BBB 26: Brigido, Matheus ou Leandro? Quem deve sair do reality?

Vote no protagonista do 2º Sincerão do BBB 26