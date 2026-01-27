Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?
Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.
O segundo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite dessa segunda-feira (26) e teve muitas farpas, insultos e discussão entre os brothers.
Participaram da dinâmica os protagonistas da semana, Ana Paula, Alberto Cowboy, Sarah, Leandro, Matheus, Brigido, Jonas e Babu, que ainda chamaram para o embate Milena, Sol, Juliano Floss e Gabriela.
Nesta noite, pela primeira vez, o público de casa também interferiu na brincadeira ao escolher os temas, por meio de votação no site do Gshow. Venceram os seguintes assuntos:
- Quem é o mais falso?
- Quem é o mais inútil?
- Quem é o mais manipulador?
- Quem é o mais leva-e-traz?
- Quem é o menos confiável?
- Quem é o mais influenciável?
- Quem é o mais chato?
- Quem é o mais vtzeiro?
Os questionamentos esquentaram o Sincerão e renderam uma noite protagonizada por brigas envolvendo participantes como Sol Vega, Juliano Floss e Ana Paula, que movimentaram as redes sociais.
E, agora, queremos saber: quem você acha que se saiu melhor na dinâmica? Vote abaixo!
Veja também
Vote no protagonista do 2º Sincerão do BBB 26