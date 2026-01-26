Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

A cantora Britney Spears foi apontada como a atração do megashow "Todo Mundo no Rio", na praia de Copacabana, em maio deste ano. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (26) pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Apesar dos rumores terem ganhado força nas redes sociais, a Folha de S. Paulo veiculou que a princesinha do pop está em negociações com a Prefeitura do Rio, mas o contrato ainda não foi assinado.

Esse seria o retorno de Britney aos palcos, após um hiato de quase 8 anos. A artista já veio ao Brasil para apresentação no Rock in Rio, em 2001.

Reforçando ainda mais os boatos de que Britney viria novamente ao País, o perfil oficial da Prefeitura do Rio fez uma publicação no X que animou os fãs.

"O importante é continuar acreditando, continuar acreditando…", que seria uma referência a um trecho do hit "Baby one more time", sucesso de Britney no final dos anos 1990.

Repercussão

Fãs logo interagiram com a conta da Prefeitura do Rio, cobrando uma confirmação da atração deste ano. "Isso é um jogo comigo, prefs?", questionou um usuário do X.

"Jogo? Só se for de adivinhação. Não confirmo, não nego e sigo vivendo de expectativa igual todo mundo", respondeu o perfil do órgão. "Coração da criançada tá em jogo, então vamos com calma. Não brincamos… só aumentamos a curiosidade", reforçou a publicação da conta.

Ainda nos comentários, fãs de outros estados já falam da expectativa para a compra das passagens. "Acreditando eu tô faz tempo, Prefs, mas preciso da confirmação pra comprar minhas passagens. Cuida, mulher", brincou outro fã. "Respira e confia", respondeu a prefeitura.

Todo Mundo No Rio

O megashow de Copacabana está marcado para o dia 2 de maio deste ano. Em edições anteriores, Madonna e Lady Gaga levaram uma multidão às areias da praia carioca, marcando um recorde de público fora do já tradicional Réveillon de Copacabana.

No mês passado, rumores indicavam que a cantora Shakira seria a atração do evento, após uma publicação da plataforma Deezer. A informação nunca foi confirmada oficialmente.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para sugerir que o próximo show poderia ser de nomes como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Adele, U2, Paul McCartney e Justin Bieber. O gestor ainda pediu a opinião do público sobre as possíveis atrações.

Britney no Brasil

Britney Spears apontou ter vivido momentos de alegria e liberdade no Brasil após passagem pelo País para apresentação no Rock in Rio, em 2001. "Corajosa, cheia de pressa e ímpeto", disse ela sobre as sensações, na autobiografia 'The Woman in Me', lançada em outubro de 2023.

No ano em questão, Britney foi uma das principais atrações do evento e garantiu que aproveitou a viagem para se conectar com os dançarinos da tour e até tomar um banho de mar.

"Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001", escreveu Britney na obra. Segundo ela, a experiência incluiu um momento importante ao lado da equipe, enquanto todos aproveitavam as águas cariocas.

"No Brasil, me senti livre", contou à época.

Quando foi o último show de Britney Spears?

O último show ao vivo da diva pop ocorreu no Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018. No ano seguinte, ela anunciou um hiato por tempo indeterminado.

Nos últimos anos, a cantora Britney Spears enfrentou problemas de saúde mental devido a questões polêmicas com a tutela do pai. Longe dos palcos desde 2018, ela chegou a afirmar que "nunca retornaria à indústria da música".

Além disso, a artista revelou que nunca mais se apresentaria no seu país nativo, os Estados Unidos, mas revelou a vontade de estar em breve no palco com seu filho em outros países.