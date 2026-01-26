Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

Esse seria o retorno da princesinha do pop aos palcos, após um hiato de quase 8 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto da cantora Britney Spears em tapete vermelho.
Legenda: Rumores sobre show de Britney em Copacabana movimentaram as redes sociais.
Foto: VALERIE MACON / AFP.

A cantora Britney Spears foi apontada como a atração do megashow "Todo Mundo no Rio", na praia de Copacabana, em maio deste ano. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (26) pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Apesar dos rumores terem ganhado força nas redes sociais, a Folha de S. Paulo veiculou que a princesinha do pop está em negociações com a Prefeitura do Rio, mas o contrato ainda não foi assinado.

Esse seria o retorno de Britney aos palcos, após um hiato de quase 8 anos. A artista já veio ao Brasil para apresentação no Rock in Rio, em 2001.

Reforçando ainda mais os boatos de que Britney viria novamente ao País, o perfil oficial da Prefeitura do Rio fez uma publicação no X que animou os fãs.

"O importante é continuar acreditando, continuar acreditando…", que seria uma referência a um trecho do hit "Baby one more time", sucesso de Britney no final dos anos 1990.

Repercussão

Fãs logo interagiram com a conta da Prefeitura do Rio, cobrando uma confirmação da atração deste ano. "Isso é um jogo comigo, prefs?", questionou um usuário do X.

"Jogo? Só se for de adivinhação. Não confirmo, não nego e sigo vivendo de expectativa igual todo mundo", respondeu o perfil do órgão. "Coração da criançada tá em jogo, então vamos com calma. Não brincamos… só aumentamos a curiosidade", reforçou a publicação da conta.

Ainda nos comentários, fãs de outros estados já falam da expectativa para a compra das passagens. "Acreditando eu tô faz tempo, Prefs, mas preciso da confirmação pra comprar minhas passagens. Cuida, mulher", brincou outro fã. "Respira e confia", respondeu a prefeitura.

Veja também

teaser image
Zoeira

Em biografia, Britney Spears revela que teve ataque de pânico ao rever Justin Timberlake

teaser image
Zoeira

Em autobiografia, Britney Spears relembra Rock in Rio: 'no Brasil, me senti livre'

Todo Mundo No Rio

O megashow de Copacabana está marcado para o dia 2 de maio deste ano. Em edições anteriores, Madonna e Lady Gaga levaram uma multidão às areias da praia carioca, marcando um recorde de público fora do já tradicional Réveillon de Copacabana.

No mês passado, rumores indicavam que a cantora Shakira seria a atração do evento, após uma publicação da plataforma Deezer. A informação nunca foi confirmada oficialmente.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para sugerir que o próximo show poderia ser de nomes como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Adele, U2, Paul McCartney e Justin Bieber. O gestor ainda pediu a opinião do público sobre as possíveis atrações.

Britney no Brasil

Britney Spears apontou ter vivido momentos de alegria e liberdade no Brasil após passagem pelo País para apresentação no Rock in Rio, em 2001. "Corajosa, cheia de pressa e ímpeto", disse ela sobre as sensações, na autobiografia 'The Woman in Me', lançada em outubro de 2023.

No ano em questão, Britney foi uma das principais atrações do evento e garantiu que aproveitou a viagem para se conectar com os dançarinos da tour e até tomar um banho de mar. 

"Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001", escreveu Britney na obra. Segundo ela, a experiência incluiu um momento importante ao lado da equipe, enquanto todos aproveitavam as águas cariocas.

"No Brasil, me senti livre", contou à época.

Quando foi o último show de Britney Spears?

O último show ao vivo da diva pop ocorreu no Grand Prix de Austin, no Texas, em outubro de 2018. No ano seguinte, ela anunciou um hiato por tempo indeterminado.

Nos últimos anos, a cantora Britney Spears enfrentou problemas de saúde mental devido a questões polêmicas com a tutela do pai. Longe dos palcos desde 2018, ela chegou a afirmar que "nunca retornaria à indústria da música".

Além disso, a artista revelou que nunca mais se apresentaria no seu país nativo, os Estados Unidos, mas revelou a vontade de estar em breve no palco com seu filho em outros países.

Assuntos Relacionados
foto da cantora Britney Spears em tapete vermelho.
Zoeira

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

Esse seria o retorno da princesinha do pop aos palcos, após um hiato de quase 8 anos.

Redação
Há 14 minutos
Túlio Gadêlha deitado em uma cama de hospitalar, com roupa hospitalar, explicou nas redes sociais que precisou ser internado.
Zoeira

Túlio Gadêlha é internado no México durante viagem com Fátima Bernardes

Deputado precisou mudar planos de férias após ser diagnosticado com vírus e adiar retorno ao Brasil.

Redação
Há 59 minutos
Pessoa de cabelo escuro, usando um vestido sem mangas rosa‑vivo, em frente a um painel laranja com texto branco parcialmente visível. A pessoa aparece com os braços abertos, transmitindo uma postura expressiva ou acolhedora.
Zoeira

Cearense Katiuzia Rios substitui Datena em programa na TV

Mudança na emissora será realizada no dia 2 de fevereiro.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra cantor Harry Styles em uma cozinha, provando algo de uma concha grande com uma expressão divertida, usando um suéter amarelo e gravata vermelha.
Zoeira

Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Cantor fará dois shows na Cidade em julho.

Redação
Há 2 horas
Da esquerda para direita: homem branco de cabelo liso e castanho, com barba e bigode castanhos e trajando blusa e calça pretas e tênis branco; homem negro de cabelo raspado, bigode e barba rala, com blusa preta e calça jeans; homem negro com cabelo em tranças amarrao, bigode e barba pretos, blusa azul marinho e calça brilhosa.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 mostra um dos brothers com mais de 50% dos votos

Os participantes Brigido, Matheus e Leandro são os emparedados desta semana.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Brigido preparando uma refeição no fogão, em um ambiente de cozinha extravagante e multicolorido, do BBB 26.
Zoeira

Brigido teria entrado no BBB 26 com estratégia para divulgar o Legendários, diz colunista

Antes do reality, participante teria dito a aliados que pretendia usar o programa para divulgar o movimento cristão.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Maxiane e Marcelo, do Big Brother Brasil, sentados na grama sintética, a mulher com cabelos escuros e o homem de boné, em um momento de conversa ou reflexão.
Zoeira

Maxiane chama Ana Paula de 'oportunista' após rompimento no BBB 26

Sister criticou postura da ex-aliada e diz que aproximações no jogo seriam motivadas por interesse.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Milena, participante do BBB 26, em pose de preocupação. ela está sentada com a mão no queixo.
Zoeira

Milena acredita que é dependente emocional de Ana Paula no BBB 26

Após formação do segundo paredão, sister desabafou na madrugada e preocupou aliada sobre possível eliminação.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Colagem com os emparedados Brigido, Matheus e Leandro. Casa um posa para foto com camisa de cor escura e calça comprida, com expressões de preocupação.
Zoeira

Enquete BBB 26: Brigido, Matheus ou Leandro? Quem deve sair do reality?

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto de casa do BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do segundo paredão do BBB 26

Berlinda teve novidades e interferência de dinâmica das caixas-surpresa.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o pronunciamento de Andre Luiz.
Zoeira

BBB 26: Marido de Larissa Manoela, André Luiz Frambach se retrata por tuíte antigo sobre Ana Paula

Ator reconheceu o tom violento de postagem de 2016 e pediu desculpas públicas à sister.

Redação
25 de Janeiro de 2026
A cantora Anitta posa em estúdio usando figurino celeste com flores e pedrarias, além de adereço floral na cabeça, olhando diretamente para a câmera.
Zoeira

Anitta 'amaldiçoa' ladrões em show: 'Vai se arrepender do dia que saiu de casa para roubar telefone'

A fala foi dita durante edição do 'Ensaios da Anitta' no Rio de Janeiro neste domingo (25).

Redação
25 de Janeiro de 2026
Dois participantes de reality show em momentos distintos dentro da casa, um usando boné em ambiente interno escuro e outro sem camisa exibindo tatuagens em área iluminada do programa.
Zoeira

Edilson alerta Matheus após conflitos no BBB 26: 'Não posso aceitar seus erros'

O gaúcho tem chances de ser indicado ao paredão neste domingo.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Ana Paula durante conversa no quarto.
Zoeira

Ana Paula Renault mira Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Medrosa e covarde’

Jornalista se irrita com postura da advogada e crava voto na sister.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem de Antonio Fagundes interpretando Bruno Mezenga. Imagem ilustra matéria sobre o Fantástico.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (25) exibe entrevista com Antônio Fagundes sobre retorno às novelas

A revista eletrônica também vai acompanhar com exclusividade uma expedição inédita de pesquisadores da USP.

Redação
25 de Janeiro de 2026
foto da apresentadora Patrícia Abravanel durante o programa Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (25)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Participante em ambiente de reality show com painel azul ao fundo exibindo cards de outros competidores e logo do programa no canto superior direito.
Zoeira

Jonas recusa imunidade extra e escolhe vídeo da família no Presente do Anjo do BBB 26

Brother foi o anjo da semana pela segunda vez seguida.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Montagem com foto de Isabel Veloso e as últimas mensagens que o pai enviou para ela.
Zoeira

Pai de Isabel Veloso revela últimas mensagens enviadas à filha

Joelson Veloso compartilhou conversas com a filha enquanto ela estava na UTI antes de morrer, aos 19 anos.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Os dois ficaram juntos por oito anos.
Zoeira

BBB 26: Jonas abre o jogo sobre fim do relacionamento com Mari Gonzalez

Brother falou sobre relação com influenciadora em papo na casa do BBB.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Temperatura Máxima exibe o filme 'A Guerra do Amanhã' hoje (25/01)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'A Guerra do Amanhã' hoje (25/01)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
25 de Janeiro de 2026