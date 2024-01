Britney Spears nega estar trabalhando em novos projetos: 'Nunca retornarei à indústria da música'

Britney Spears desmentiu, nesta quarta-feira (3), que está trabalhando em um novo álbum. A imprensa internacional havia especulado que a cantora teria chamado Charli XCX e Julia Michaels para colaborar em novas músicas.

"Eles continuam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum… Nunca voltarei à indústria musical", escreveu Britney na legenda da foto da pintura do artista Guido Reni.

Glory foi o último trabalho da artista, lançado em 2016. Contudo, em 2021, ela participou do remix de "Hold Me Closer".

"Quando escrevo, eu escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas. Para aqueles que leram meu livro, tem muita coisa que vocês não sabem sobre mim. Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos. Sou ghostwriter (compositor fantasma) e eu, honestamente, gosto dessa forma", continuou.

A artista ainda revelou que notícias falsas sobre ela estão sendo espalhadas a respeito de sua biografia "The Woman in Me".

"Pessoas também estão dizendo que meu livro foi lançado sem minha aprovação, ilegalmente, e isso é longe da verdade… você leu as notícias esses dias? Eu sou tão amada e abençoada", concluiu.

Mundialmente conhecida como princesa do pop, Britney lançou sua biografia em outubro de 2023.