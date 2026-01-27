Diário do Nordeste
Aline Campos publica carta após saída do BBB 26

Artista falou sobre sua passagem pelo BBB 26.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
ALINE CAMPOS BBB 26.
Legenda: Fãs manifestaram apoio e prestaram solidariedade.
Foto: Repordução/redes sociais.

A ex-BBB Aline Campos publicou, nesta segunda-feira (26), uma carta após sua saída do reality. A artista explicou que resolveu “escrever porque nem tudo o que aparece é tudo que existe”.

“Carta Aberta. Quero começar dizendo algo que talvez muita gente não espere ouvir de mim: entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também. Porque ninguém acorda de manhã escolhendo viver na dor, no medo ou na intolerância”, começa a carta de Aline.

O texto foi publicado em seu Instagram.  “Vivi na casa do BBB exatamente como vivo aqui fora. Tentei manter meus hábitos. Minha rotina. Meu jeito de cuidar de mim. Não tinha personagem. Não tinha máscara. Era eu”, escreveu ainda a ex-participante.

Nos comentários, fãs prestaram apoio e acolheram as palavras da artista. “Sua transformação não é de hoje e é linda de acompanhar”, comentou uma internauta. “Amiga querida, acredito na sua verdade, a jornada pro interior de nós mesmos sempre será a mais dura, bonita e importante. Que seja leve”, publicou outra.

ELIMINAÇÃO DE ALINE CAMPOS

No último dia 20, o público escolheu a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26. Aline Campos foi eliminada com 61,64% da média de votos. Milena foi a segunda pessoa mais votada, recebendo 32,50%. Por sua vez, Ana Paula teve somente 5,86% dos votos.

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote. A participação dela foi confirmada durante a estreia, no último dia 12, mostrando sua entrada na casa e as primeiras interações com os outros participantes. 

A artista é natural do Rio de Janeiro, tem de 38 anos e também é atriz e empresária. Ela foi dançarina do "Domingão do Faustão" e atuou em produções como “Vai que Cola" e "Os Farofeiros".

CONFIRA CARTA COMPLETA

