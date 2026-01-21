Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

Nesta terça-feira (20), o público escolheu a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26. Aline Campos foi eliminada com 61,64% da média de votos. Milena foi a segunda pessoa mais votada, recebendo 32,50%. Por sua vez, Ana Paula teve somente 5,86% dos votos.

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote. A participação dela foi confirmada durante o programa ao vivo, no último dia 12, mostrando sua entrada na casa e as primeiras interações com os outros participantes.

A artista é natural do Rio de Janeiro, tem de 38 anos, e também é atriz e empresária. Ela foi dançarina do "Domingão do Faustão" e atuou em produções como “Vai que Cola" e "Os Farofeiros".

DESAVENÇAS NA CASA

Um dia após sua entrada, Aline e Ana Paula Renault tiveram 'acerto de contas' por crítica de look, um episódio de dez anos atrás. Após deixar um emoji de cobra para Ana no Queridômetro, Aline citou ocasião em que ficou magoada antes mesmo de as duas se tornarem colegas de jogo.

O episódio ocorreu em 2016, justamente quando Ana Paula, recém saída do BBB 16, comentava looks de artistas que passaram pela premiação do canal. Durante a exibição, a ex-BBB definiu o traje de Aline como semelhante ao de uma "executiva de filme pornô".

"Há muitos anos, quando eu trabalhava no Multishow e você também, acho que você fez um TVZ no qual comentava os looks de um prêmio. Eu não te conhecia na época, sabia quem você era, claro, mas você falou uma coisa sobre o meu look que me abalou muito na época", explicou Aline sobre o ressentimento.

REVELAÇÕES

Durante momento de apresentação entre os participantes, no último dia 13, a dançarina revelou que descobriu gravidez durante seletiva do BBB há 16 anos.

"Tive a oportunidade de fazer a seletiva para entrar no Big Brother, estava tudo fluindo, mas em uma entrevista com a médica, ela colocou o exame na mesa e me disse: 'você está grávida'", detalhou.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

1 emparedado pelo Big Fone;

1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;

1 indicado pelo líder;

1 mais votado pela casa.

Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público.