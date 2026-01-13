Diário do Nordeste
Aline Campos descobriu gravidez durante seletiva do BBB há 16 anos

Médica da produção mostrou exame médico para bailarina.

(Atualizado às 17:32)
Imagem de Aline Campos, participante do Camarote do BBB 26.
Legenda: Aline ficou conhecida por seu trabalho como garota propaganda de uma cervejaria.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A atriz e bailarina Aline Campos revelou que descobriu a gravidez de seu filho durante seletiva do Big Brother Brasil, há 16 anos. Ela compartilhou detalhes de sua trajetória durante rodada de apresentação na sala do BBB 26, na tarde desta terça-feira (13). 

"Tive a oportunidade de fazer a seletiva para entrar no Big Brother, estava tudo fluindo, mas em uma entrevista com a médica, ela colocou o exame na mesa e me disse: 'você está grávida'", detalhou. 

Foi assim que Aline soube da gravidez de seu primogênito e único filho, Nathan. "Ele é o presente da minha vida", disse. A criança é fruto da relação da bailarina com Rodrigo Riscado.

Assuntos Relacionados
