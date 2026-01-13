Aline Campos descobriu gravidez durante seletiva do BBB há 16 anos

A atriz e bailarina Aline Campos revelou que descobriu a gravidez de seu filho durante seletiva do Big Brother Brasil, há 16 anos. Ela compartilhou detalhes de sua trajetória durante rodada de apresentação na sala do BBB 26, na tarde desta terça-feira (13).

"Tive a oportunidade de fazer a seletiva para entrar no Big Brother, estava tudo fluindo, mas em uma entrevista com a médica, ela colocou o exame na mesa e me disse: 'você está grávida'", detalhou.

Foi assim que Aline soube da gravidez de seu primogênito e único filho, Nathan. "Ele é o presente da minha vida", disse. A criança é fruto da relação da bailarina com Rodrigo Riscado.

Veja também Zoeira Primeiro queridômetro movimenta BBB 26 com acusações de 'planta' e 'cobra'

Seleção no Balé do Faustão

Foi apenas após a gravidez que conseguiu passar no teste para ser bailarina do Faustão. "O meu filho me trouxe sorte. Fiquei três anos e meio no Balé do Faustão. Vi como o público de fora gostava de mim. Fiz dois 'Danças dos Famosos' também", disse.

No entanto, quando sentiu que não havia mais espaço de crescimento, pediu demissão. "Precisava abrir espaço para outras pessoas entrarem", afirmou.