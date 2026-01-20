BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

A eliminação de Aline Campos marcou o primeiro Paredão do BBB 26 na noite desta terça-feira (20) e veio acompanhada de um discurso contundente de Tadeu Schmidt, que ressaltou o peso simbólico dessa fase inicial do jogo.

Segundo o apresentador, o primeiro Paredão é “o maior medo de todo participante”, justamente por acontecer quando ainda há muito a ser mostrado. Para ele, nenhuma das emparedadas deveria deixar o reality tão cedo.

“A eliminada de hoje tinha muito para mostrar”, afirmou Tadeu, destacando que o trio representava, cada um, um dos grupos da edição: Aline (Camarote), Ana Paula (Veteranos) e Milena (Pipoca).

Durante a fala, o apresentador reforçou que cada uma carregava forças distintas dentro do jogo: a experiência de quem já esteve na casa, uma carreira consolidada fora dela e o apoio popular. “Quem é mais forte?”, provocou.

Tadeu também rebateu a ideia de que o primeiro eliminado é rapidamente esquecido.

“Ah, primeiro eliminado, ninguém nunca mais vai lembrar? Não dá para dizer isso da eliminada de hoje. E não dá mesmo”. Tadeu Schmidt apresentador do BBB

Para o apresentador, o primeiro Paredão é capaz de desmontar certezas dentro da casa — quem acertou, quem errou, quem se destacou ou passou despercebido nos primeiros dias de confinamento.

“Sair no primeiro Paredão é tudo o que essa garota não merecia. Ótima personagem. E não no sentido de estar interpretando”, completou.

Ao encerrar o discurso, Tadeu declarou admiração pelas três emparedadas, ressaltando que todas têm perfis semelhantes: não se calam, não fogem do embate e encaram o jogo de frente.

Na sequência, anunciou a eliminação de Aline Campos, que deixou o BBB 26 com 61,64% dos votos.