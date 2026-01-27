Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora

"Da casa mais vigiada do País" à festa de Pré-Carnaval em Fortaleza. O servidor público Roderico Neto fez sucesso na folia após descolorir o cabelo, dar as mãos a sua Marina Sena de papelão (a "Marinona") e dar vida a um Juliano Floss cearense, no último domingo (25), durante festa do bloco Pra Quem Gosta É Bom, na Estação das Artes. A criatividade chamou atenção da própria Mariana Sena.

Fã da mineira desde os tempos da banda indie Rosa Neon, Roderico começou a acompanhar mais assiduamente o namorado dela, o BBB Juliano Floss, após muitas pessoas apontarem semelhança entre eles. Unindo o útil da aparência ao agradável da fantasia, Roderico foi para a festa de Pré-Carnaval tal qual o "brother", e a performance repercutiu.

Ele não só subiu no palco do bloco durante o repertório da Marina Sena, como foi registrado pelo artista Silvero Pereira - que estava entre os filões - e publicou nas redes sociais que Roderico fez a "melhor fantasia de Pré-Carnaval em Fortaleza". E o post foi notado pela cantora, que comentou na publicação.

Legenda: Marina Sena comentou na publicação de Silvero Pereira que elogiou a fantasia de Roderico. Foto: Reprodução/Instagram.

"Tinha uma pontinha de esperança que chegasse à Marina Sena, mas com certeza não esperava essa repercussão toda", comenta o servidor.

Ele conta que não conhecia, a princípio, o confinado da 26ª edição do BBB, mas que, ao acompanhar o personagem para construir a vestimenta, passou a simpatizar com Floss. "Ele se mostra na TV, um homem que não tem medo de dançar e que é uma pessoa mais sensível, ainda que seja bem novo. Acho bacana e importante que essa referência seja difundida", menciona.

Legenda: O totem de papelão da Marina Sena foi confeccionado pelo próprio brincante. Foto: Arquivo pessoal.

Veja também Zoeira Juliano Floss chora após Pedro sujar casaco de Marina Sena Zoeira Marina Sena pede torcida para Juliano Floss: 'Vamos fazer ele ganhar' É Hit Marina Sena grava clipe do remix de 'Ombrim' na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza Verso BaianaSystem, Pabllo Vittar e Marina Sena: conheça as histórias por trás de clipes gravados no Ceará

Roderico Neto é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e diz que o costume de se fantasiar vem da época das calouradas universitárias. Nas festas à fantasia, gostava de diversificar o tema e propor o diferente. Quase sempre é o único do grupo de amigos que se caracteriza por completo, mas está com a expectativa de fantasias em conjunto durante a folia em Olinda (PE).

'Marinona' e cabelo descolorido

Para a fantasia "de casal" ficar completa, Roderico andou ao lado de uma Marina Sena de papelão - batizada de Marinona. A "réplica" em papelão, confeccionada por ele, foi sentada no banco da frente durante os trajetos de carro entre um bloco e outro, arrancando risadas e muitos pedidos para fotos.

Veja também Verso Protesto do Roblox e 'O Agente Secreto': memes viram fantasias em Pré-Carnaval de Fortaleza Verso Aplicativo e bot ajudam foliões a organizar saídas no Carnaval 2026 de Fortaleza Verso Blocos e polos tradicionais de Fortaleza têm cronograma alterado no Ciclo Carnavalesco 2026

A fantasia do atual BBB entra para um histórico de performances do arquiteto, que já "viveu" Freddie Mercury e Ted Lasso, com caracterizações completas, para além do glitter e das lantejoulas.

Para essa temporada carnavalesca, Roderico diz que pensará em outros personagens que se encaixem no cabelo descolorido.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.