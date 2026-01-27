Diário do Nordeste
Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora

Fantasia de servidor público repercutiu nas redes e chegou até a cantora.

Escrito por
Ana Alice Freire* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:48)
Zoeira
Em um palco iluminado, o dançarino Juliano Floss, loiro e de camiseta branca, sorri ao segurar um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ao lado, uma artista usa um figurino carnavalesco vibrante com um grande adorno de estrelas coloridas na cabeça. No fundo, músicos tocam percussão sob luzes de palco verdes e azuis.
Legenda: Rodrico Neto, 33, descoloriu o cabelo especialmente para entrar no personagem e subiu ao palco do bloco Pra Quem Gosta é Bom.
Foto: Stephan Eilert/Divulgação.

"Da casa mais vigiada do País" à festa de Pré-Carnaval em Fortaleza. O servidor público Roderico Neto fez sucesso na folia após descolorir o cabelo, dar as mãos a sua Marina Sena de papelão (a "Marinona") e dar vida a um Juliano Floss cearense, no último domingo (25), durante festa do bloco Pra Quem Gosta É Bom, na Estação das Artes. A criatividade chamou atenção da própria Mariana Sena. 

Fã da mineira desde os tempos da banda indie Rosa Neon, Roderico começou a acompanhar mais assiduamente o namorado dela, o BBB Juliano Floss, após muitas pessoas apontarem semelhança entre eles. Unindo o útil da aparência ao agradável da fantasia, Roderico foi para a festa de Pré-Carnaval tal qual o "brother", e a performance repercutiu.

Ele não só subiu no palco do bloco durante o repertório da Marina Sena, como foi registrado pelo artista Silvero Pereira - que estava entre os filões - e publicou nas redes sociais que Roderico fez a "melhor fantasia de Pré-Carnaval em Fortaleza". E o post foi notado pela cantora, que comentou na publicação.

Captura de tela de um comentário no Instagram da cantora Marina Sena, identificada pelo selo de verificação azul. O texto diz
Legenda: Marina Sena comentou na publicação de Silvero Pereira que elogiou a fantasia de Roderico.
Foto: Reprodução/Instagram.

"Tinha uma pontinha de esperança que chegasse à Marina Sena, mas com certeza não esperava essa repercussão toda", comenta o servidor.

Ele conta que não conhecia, a princípio, o confinado da 26ª edição do BBB, mas que, ao acompanhar o personagem para construir a vestimenta, passou a simpatizar com Floss. "Ele se mostra na TV, um homem que não tem medo de dançar e que é uma pessoa mais sensível, ainda que seja bem novo. Acho bacana e importante que essa referência seja difundida", menciona. 

Homem que se fantasiou de Juliano Floss, com cabelo loiro platinado e camiseta branca texturizada, encara a câmera enquanto segura um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ele está em um local aberto com outras pessoas ao fundo e usa colares de contas. O totem mostra a artista em um traje de banho verde claro, com uma planta de cacto ao lado.
Legenda: O totem de papelão da Marina Sena foi confeccionado pelo próprio brincante.
Foto: Arquivo pessoal.

Roderico Neto é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e diz que o costume de se fantasiar vem da época das calouradas universitárias. Nas festas à fantasia, gostava de diversificar o tema e propor o diferente. Quase sempre é o único do grupo de amigos que se caracteriza por completo, mas está com a expectativa de fantasias em conjunto durante a folia em Olinda (PE).

'Marinona' e cabelo descolorido

Para a fantasia "de casal" ficar completa, Roderico andou ao lado de uma Marina Sena de papelão - batizada de Marinona. A "réplica" em papelão, confeccionada por ele, foi sentada no banco da frente durante os trajetos de carro entre um bloco e outro, arrancando risadas e muitos pedidos para fotos. 

A fantasia do atual BBB entra para um histórico de performances do arquiteto, que já "viveu" Freddie Mercury e Ted Lasso, com caracterizações completas, para além do glitter e das lantejoulas. 

Para essa temporada carnavalesca, Roderico diz que pensará em outros personagens que se encaixem no cabelo descolorido. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

