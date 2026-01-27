Blocos e polos tradicionais de Fortaleza têm cronograma alterado no Ciclo Carnavalesco 2026

Em 2026, o Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ganhou cinco novos polos, totalizando 25 palcos durante o Pré-Carnaval e o Carnaval. A mudança teve como objetivo ampliar e descentralizar a programação, segundo a Prefeitura, e trouxe reconfigurações para algumas atrações tradicionais da Cidade, que trocaram de palcos ou “perderam” dias no circuito carnavalesco.

Uma das principais alterações ocorreu na última sexta-feira (23), primeiro dia de apresentação do bloco Luxo da Aldeia na programação da Capital. O grupo, que se consagrou como atração fixa das sextas-feiras na Praça do Ferreira nos últimos anos, voltou a um palco já conhecido, o Mercado dos Pinhões, depois de dez anos – chegando ao calendário festivo com certo atraso, já que o Luxo não se apresentou na primeira sexta-feira do Ciclo Carnavalesco.

Segundo nota enviada pelo grupo, a troca de palcos e a redução do número de apresentações durante o Pré-Carnaval ocorreram a partir de uma sugestão da Prefeitura, mas houve “diálogo para chegar num entendimento”.

De acordo com a Prefeitura, não houve redução, mas apenas uma realocação, já que a banda, que costumava fazer dois shows no Carnaval, neste ano fará três: dois na Praça da Gentilândia, no Benfica, e um terceiro em um dos novos palcos, na Domingos Olímpio.

A alteração parece ter sido bem aceita pelos foliões, que encheram o entorno do Mercado logo cedo na última sexta-feira. Com blusas do bloco, adereços e muito brilho, fãs de todas as idades entoavam o repertório do Luxo, protagonizado por compositores cearenses.

Legenda: Andrea foi ao Mercado dos Pinhões para curtir a folia com amigas. Foto: Kid Júnior.

Entusiasta do bloco há mais de uma década, a professora Andrea Pinheiro, 57, afirmou que a mudança do local foi positiva. “Eu acho que onde o Luxo da Aldeia estiver, vai ser sempre bom. Praça do Ferreira, Benfica, esse ano na Domingos Olímpio, Pinhões. Acho bacana diversificar, essa ideia de vários polos acontecendo ao mesmo tempo, porque é um carnaval inclusivo”, comentou.

A advogada Ana Maria Dantas, que acompanha o bloco há mais de 15 anos, junto aos filhos e de amigos, também alegou que o espaço faz mais sentido para um bloco de Carnaval. “Acho que a gente fica mais concentrado. A Praça do Ferreira é muito grande, dispersa um pouco. Aqui tem história, então estamos muito felizes com a volta pra cá”, explicou.

Legenda: Foliões lotaram o entorno do Mercado dos Pinhões. Foto: Kid Júnior.

Além do Luxo da Aldeia, outro bloco que tradicionalmente se apresentava na Praça do Ferreira mudou de local no último fim de semana: o Concentra Mas Não Sai, atração que se apresentava no Centro nos sábados de Pré-Carnaval. Neste ano, o bloco se apresenta em três sábados na Praça dos Leões. durante o período de prévias, mas realiza outras três apresentações no Carnaval.

Segundo a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, as adequações tiveram como intuito a “requalificação da experiência, tanto para os trabalhadores da cultura que fazem o nosso Ciclo Carnavalesco, quanto para o público”.

“Reconhecendo a importância histórica e afetiva desses blocos para a cidade, o corpo técnico da Secultfor chegou a um entendimento junto ao Fórum que essa circulação é fundamental e estratégica também para atrair o público e fortalecer os polos carnavalescos”, completou a gestora.

Mocinha e Raimundo do Queijo ‘perdem’ primeiro fim de semana, mas seguem nos demais

Dois polos com tradição no Ciclo Carnavalesco na última década também tiveram alterações, desta vez no número de dias apoiados pela Prefeitura: o Bar da Mocinha, na Praia de Iracema, que há 16 anos recebe o bloco Num Ispaia Sinão Ienche nos sábados do Pré-Carnaval, e o Raimundo do Queijo, no Centro, que recebe atrações musicais aos domingos. Os dois ficaram fora da folia no primeiro fim de semana do Ciclo, realizado na semana passada.

A empreendedora Patrícia Veras, filha de Raimundo e administradora da unidade Aldeota da loja, explicou que, neste ano, o espaço só será palco oficial nos dias 25 (domingo passado), 1º e 8 de fevereiro.

No entanto, ela destaca que, como o reduto boêmio do Centro já conta com programação musical aos domingos fora do período carnavalesco, a decisão não trouxe transtornos. “Não impactou em nada não, porque se eles não fizessem, a gente ia fazer. E o pessoal vai do mesmo jeito”, brinca.

No Bar da Mocinha, que ganhou palco oficial do Ciclo Carnavalesco apenas na última quinta-feira (22), a percepção foi diferente. Um dos gestores do bar, o músico Italo da Mocinha, afirma que houve impacto negativo no primeiro fim de semana de Pré-Carnaval, já que o período costuma aumentar o movimento do espaço.

“Eu sei que tem que dar a oportunidade para outros polos e tudo, mas a tradição do Pré-Carnaval sempre foi aqui na Mocinha, no Mercado de Pinhões”, comenta. “Fizemos o bar normal, com samba e tudo, mas impactou bastante, porque a gente esperava uma coisa e não foi”, completa.

Legenda: Junto ao Grupo DTF, Italo da Mocinha comanda o Pagode da Mocinha, aos domingos. Foto: Francisco Junior / Divulgação/Etuemcasa.

O empreendedor afirma que a Prefeitura não dialogou com o espaço para justificar a mudança, mas que, agora, a programação se normaliza. No último sábado (24), a folia já foi “oficial”, com palco e bloco. “Aqui agora só para na terça-feira de Carnaval”, explica. “A expectativa está a mil. Agora, que já foi montado o palco, o pessoal passa, bate foto, filma. Porque, além da internet, tem o ‘boca a boca’ que impulsiona”, conclui.

Segundo a Secultfor, a redução de polos no primeiro fim de semana de Pré-Carnaval ocorreu para garantir a estrutura nos três palcos que tiveram atrações nacionais nos dias 16 e 17 de janeiro – Praça do Ferreira, Aterrinho da Praia de Iracema e Barra do Ceará.

“A abertura do Pré-Carnaval contou com três grandes palcos com atrações nacionais, o que requer mais recursos humanos e infraestrutura”, pontuou a secretária Helena Barbosa.