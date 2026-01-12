Diário do Nordeste
Marina Sena pede torcida para Juliano Floss: 'Vamos fazer ele ganhar'

Namorado da cantora foi confirmado no Camarote do BBB 26.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da cantora Marina Sena falando de Juliano Floss, novo participante confirmado no BBB 26.
Legenda: Marina Sena comentou sobre Juliano Floss no Big Brother Brasil 26.
Foto: Reprodução/Instagram.

A cantora Marina Sena pediu torcida para o namorado Juliano Floss, participante confirmado no Big Brother Brasil 26. Nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (12), ela pediu aos fãs e seguidores para ajudar com mutirão para "o gatinho ganhar". "Nós vamos fazer ele ganhar, gente", afirmou no final do vídeo. 

Na publicação, a artista ainda revelou estar morrendo de saudade. "Já estou passando mal de saudade. E para compensar essa saudade, eu falei para o Juliano: 'você vai, mas é para você ganhar. Para você ganhar Prova do líder, Prova do Anjo, porque eu quero mandar meu vídeo com meus gatos, nossos gatos, fazer um tour pelos gatos. Você vai ganhar tudo, vai com sangue no olho para compensar essa saudade'". 

Ela também compartilhou o vídeo de apresentação do dançarino no reality. "Cês vão ter que me ajudar a dar conta da saudade e fazer muito mutirão comigo pro gatinho ganhar", escreveu. 

