Marina Sena pede torcida para Juliano Floss: 'Vamos fazer ele ganhar'

A cantora Marina Sena pediu torcida para o namorado Juliano Floss, participante confirmado no Big Brother Brasil 26. Nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (12), ela pediu aos fãs e seguidores para ajudar com mutirão para "o gatinho ganhar". "Nós vamos fazer ele ganhar, gente", afirmou no final do vídeo.

Na publicação, a artista ainda revelou estar morrendo de saudade. "Já estou passando mal de saudade. E para compensar essa saudade, eu falei para o Juliano: 'você vai, mas é para você ganhar. Para você ganhar Prova do líder, Prova do Anjo, porque eu quero mandar meu vídeo com meus gatos, nossos gatos, fazer um tour pelos gatos. Você vai ganhar tudo, vai com sangue no olho para compensar essa saudade'".

Ela também compartilhou o vídeo de apresentação do dançarino no reality. "Cês vão ter que me ajudar a dar conta da saudade e fazer muito mutirão comigo pro gatinho ganhar", escreveu.

Juliano Floss no BBB 26

O dançarino de 21 anos foi confirmado no Camarote do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (12). Ele é um dos influenciadores desta nova geração, com cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em 2024, o artista ganhou ainda mais alcance nacional ao participar do quadro “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck, na TV Globo. Também já trabalhou ao lado de grandes artistas como Anitta e Pedro Sampaio, e desfilou no São Paulo Fashion Week.