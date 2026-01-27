Em discurso de eliminação, Tadeu alerta sobre limites dos embates no BBB 26

Matheus foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil (BBB 26), na noite desta terça-feira (27), e deixou a casa após um discurso firme de Tadeu Schmidt sobre confronto, responsabilidade e consequência no jogo.

O apresentador chamou atenção para a formação do Paredão, composto exclusivamente por homens. “Se no primeiro Paredão tivemos três mulheres, agora temos três homens. Antes, representantes de todos os grupos; agora, só Pipocas. E pior: dois sobreviventes do Quarto Branco. O que aconteceu?”, provocou.

Tadeu destacou que os emparedados chegaram à berlinda mesmo após demonstrarem força e resistência no jogo. “Teve gente aí dentro dizendo que eles eram favoritos. E agora, os dois homens do Quarto Branco estão no Paredão”, pontuou.

Veja também Zoeira Matheus é o segundo eliminado do BBB 26 Zoeira Milena confronta Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Não te dou liberdade’ Zoeira Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Legenda: Matheus foi eliminado com 79,48%. Foto: Reprodução / TV Globo.

Em seguida, reforçou que enfrentar adversários nunca foi um problema no BBB — pelo contrário. “Isso sempre foi e continua sendo muito bem visto aqui fora”, disse. No entanto, fez o alerta central do discurso: a forma como esses embates acontecem.

“Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem um peso enorme. Pode ser inspiração, mas também pode gerar revolta e decepção, aí dentro e aqui fora”, afirmou.

A fala foi interpretada como uma referência direta à trajetória de Matheus, marcada por conflitos, especialmente com Ana Paula Renault. Tadeu encerrou com um questionamento direto ao eliminado: “As pessoas aqui fora não te entenderam e aí dentro também não? Será que não é você que está errado? Vem entender tudo isso aqui fora, Matheus”.