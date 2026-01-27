Diário do Nordeste
Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Bancário integrou o grupo Pipoca e entrou a partir do Quarto Branco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participante Matheus, do Big Brother Brasil 26, foi eliminado no 2º paredão.
Legenda: Matheus causou bastante polêmica dentro da casa do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

O bancário Matheus Moreira, do grupo Pipoca, foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (27). Ele foi eliminado com 79,48% da média de votos do público, enquanto Leandro e Brigido concentraram apenas 15,55% e 4,97% dos votos, respectivamente.

O ex-jogador de futebol, de 25 anos, é natural de Porto Alegre. Ele precisou abandonar a carreira por lesões, mas buscou se manter fisicamente preparado. Neste paredão, ele foi indicado pelo líder da semana, Babu Santana.

Durante sua seletiva, revelou ser competitivo, prometendo que não iria "entrar para brincar". Apesar de não ter sido escolhido pelo público entre os Pipocas da Casa de Vidro Sul – perdendo para Pedro, participante que desistiu após caso de assédio com Jordana – conseguiu sua vaga na casa através do Quarto Branco. 

Após 120 horas de competição no cômodo, Matheus entrou na casa ao lado de Chaiany, Gabriela e Leandro

Investigação por homofobia

O brother se envolveu em diversos conflitos dentro da casa, chegando a imitar o andado de Marcelo de forma pejorativa. Matheus foi acusado de homofobia por Marcelo Alves, seu colega de confinamento, após o gaúcho ter imitado, de forma pejorativa, os trejeitos de um homem gay.

Em uma das festas do programa, o médico repercutiu o assunto com colegas de confinamento. 

"Ele desfilou como se fosse um 'viado'. Eu fiquei hiper incomodado. Qual a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessas?"”, comentou Marcelo, em conversa com Breno e Marciele.

Após a repercussão do caso, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) começou uma investigação das atitudes do participante dentro da casa. A denúncia foi feita por Agripino Magalhães, deputado federal suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN.

Brigas com Ana Paula

Dentre as brigas na casa do reality, Matheus ainda comprou um conflito com Ana Paula, chamando a sister de "patroa". Ele questionou a amizade entre Ana Paula e Milena, apesar da própria Milena afirmar que a relação é pautada em respeito e lealdade.

"Isso aí é patroa! Julga a elite brasileira e faz igualzinho! Tudo que tu julga da elite brasileira, é o que tu representa!", alegou ele para Ana Paula.

Posteriormente, no quarto, a jornalista disse para Juliano Floss, Samira e Marcelo, que quem estava sofrendo era Milena e não ela, pois estava com “ódio” da atitude de Matheus. 

"O pesado foi pra ela. Eu tô chorando de ódio. Tava todo mundo lá fora, todo mundo viu, não teve ninguém pra defender a tia Milena, ninguém…", disse Ana Paula para o grupo no quarto sobre a situação. 

