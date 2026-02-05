Christiane Torloni entra na onda dos memes que a 'colocam' no BBB 26

Christiane Torloni não entrou no BBB 26 — mas, para a internet, isso foi mero detalhe. Cotada no início do ano como um possível nome do Camarote, a atriz acabou virando protagonista de uma das maiores brincadeiras da edição, abraçando com bom humor os memes que a colocaram dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou como boato, mas rapidamente ganhou força nas redes. No X (antigo Twitter), usuários passaram a imaginar como seria Torloni no jogo, criando cenas, falas e posicionamentos atribuídos à intérprete de clássicos como "A Viagem" e "Mulheres Apaixonadas”.

Com montagens feitas por inteligência artificial e textos falsos, a atriz foi alçada ao posto de “fada sensata” da edição — sempre do lado certo (ou mais popular) das narrativas.

Atriz lucrou até com publicidade

A brincadeira cresceu tanto que o nome de Christiane chegou aos assuntos mais comentados do Brasil. O hype foi aproveitado até pela publicidade: no programa ao vivo da última terça-feira (3), a atriz estrelou um comercial de cerveja que ironizava sua suposta onipresença no reality.

“Semaninha agitada essa minha, viu? Parecia que todo mundo estava vendo tudo o que eu tava fazendo… Mas chega de fanfic”, brincou. Logo depois, arrematou: “Pra me ver aqui, no horário nobre, só se fosse numa novela aclamadíssima. Ou nesse comercial”.

Empolgada com a repercussão, Torloni levou a zoeira para o Instagram. Ao longo desta quarta-feira (4), ela repostou diversas montagens e piadas sobre sua “participação” no BBB 26, enchendo os stories com o carinho do público — sem precisar dizer uma palavra.