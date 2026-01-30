Christiane Torloni no BBB 26? Atriz vira 'participante' em montagens de IA

Christiane Torloni acabou “invadindo” o BBB 26 sem ser participante do jogo na casa. Internautas passaram a publicar imagens geradas por inteligência artificial que colocam a atriz em cenas típicas do reality, como discussões acaloradas, tarefas domésticas e dinâmicas do jogo.

As montagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e chamaram a atenção da própria artista.

Longe de ignorar a brincadeira, Christiane decidiu embarcar na criatividade da web e compartilhou algumas das imagens no Instagram, tratando as situações fictícias como se fossem reais. Em uma das postagens, a atriz aparece discutindo com Edílson e chega a pedir que ele “fique calado um pouco”.

Outra montagem bastante comentada mostra um suposto embate entre Torloni e a cantora Simaria que, assim como a atriz, não faz parte do elenco do reality. Na cena criada por IA, Christiane chama a sertaneja de “dissimulada”, em um barraco que rapidamente viralizou.

Cotada para o BBB

Antes mesmo da estreia do programa, os nomes de Christiane Torloni e Simaria circularam em listas de especulação nas redes sociais. Muitos fãs apostavam na presença das duas no grupo Camarote, expectativa que acabou não se confirmando.

Diante da frustração, internautas decidiram criar a própria versão do reality, inserindo a atriz no confinamento por meio de imagens fictícias.

A repercussão foi tão grande que a própria Globo entrou na onda e publicou um vídeo simulando uma conversa entre a participante Samira e a atriz, ambientada em um “mundo paralelo”.

A publicação da emissora também foi republicada por Christiane nos Stories. A movimentação ganhou força a ponto de usuários começarem a imaginar até festas temáticas inspiradas na atriz dentro do programa.

“E quando a Chris ganhar o líder e tivermos a festa de Mulheres Apaixonadas?”, brincou um internauta. “Façam isso acontecer em 2027, nunca pedi nada para vocês”, comentou outro, marcando a emissora. “Coloca ela pro laboratório, Glô”, escreveu mais um, em referência à dinâmica anunciada para o BBB 26.

Laboratório

Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, o público poderá substituir um participante da casa por alguém vindo de um espaço extra, chamado de laboratório. Nesse ambiente, um grupo ficará confinado sem regalias, enfrentando desafios e perrengues para conquistar o público e provar que merece uma vaga no jogo.

A dinâmica ainda não tem data definida, mas já está confirmada pela emissora e divide opiniões entre os fãs do reality.