Atriz brasileira de 'Toma lá, dá cá' viveu romance com Alain Delon

A atriz Norma Bengell, de "Toma lá, dá cá", que faleceu em 2013, havia revelado em um livro de memórias que viveu um romance com o astro do cinema francês Alain Delon. O ator morreu, neste domingo (18), aos 88 anos.

Norma Bengell foi um ícone do cinema brasileiro sendo conhecida pelo premiado filme "O pagador de promessas", de 1962, e também por produções como "Os cafajestes", "Noite vazia", "Eternamente Pagu" e "Mafioso". Na televisão ela fez "O sexo dos anjos" e "Partido alto".

No livro lançado antes de sua morte, a atriz revelou ter tido uma noite de amor com Alain Delon. O ator esteve algumas vezes no Brasil. Mas, segundo Norma, conforme o livro, ela e o galã francês se conheceram na Sicília, na Itália, em 1962. Ele estaria filmando Leopardo e ela gravando O Mafioso.

Em um trecho do livro, intitulado com o seu nome, ela contou que o ator invadiu o seu quarto de hotel onde teriam mantido relações sexuais.

Em "Toma lá, dá cá", Norma Bengell interpretou a personagem Deise Coturno. Porém, a atriz teve uma vida de estrela no cinema. Ela faleceu em outubro de 2013, aos 78 anos.