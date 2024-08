Julia Dalavia, Guta em 'Pantanal', é favorita para ser Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo'

"Vale Tudo", novela da TV Globo lançada em 1988, vai ganhar um remake em 2025 e os testes para o elenco já começaram. Até o momento, atriz Julia Dalavia, conhecida por interpretar Guta em "Pantanal", é a favorita para o papel de Maria de Fátima, segundo a Folha de S. Paulo.

Na versão original, a personagem foi interpretada por Gloria Pires e é uma das figuras principais do enredo. Profissionais por trás da produção gostaram do desempenho de Julia nos testes e apontam semelhanças físicas da atriz com Gloria.

Outra atriz cotada para interpretar a vilã é Giullia Buscacio, que atualmente está no papel de Sandra em "Renascer". A decisão final deve ser tomada em setembro.

As gravações do remake de "Vale Tudo" estão marcadas para começar no último trimestre deste ano. O enredo original conta a história de Raquel, que é abandonada pelo marido e teve que criar a filha, Maria de Fátima, sozinha. A jovem cresce cheia de ambições e se mostra o oposto da mãe.