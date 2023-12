Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem benção de Papa Francisco no Vaticano

A atriz Fernanda Montenegro esteve presente, nesta quarta-feira (27), na Audiência Geral com o Papa Francisco, no Vaticano, onde saudaram o Pontífice. As imagens do momento foram divulgadas na própria conta do Vaticano nas redes sociais.

Ao lado de Fernanda Montenegro, a também atriz e filha dela, Fernanda Torres, surgiu em um aperto de mão com o Papa. As duas estiveram entre os convidados da Audiência Geral, que ocorre todas as quartas-feiras, de forma gratuita, mas a presença precisa ser agendada por conta da alta demanda.

Segundo o perfil do Vaticano no Instagram, a família também participou da tradicional Missa do Galo, celebrada na noite de Natal.

Em seguida, a conta falou sobre a presença das duas para a saudação ao Pontífice no fim da Audiência Geral desta quarta. "Católica, com 94 anos, 'lúcida, bem disposta e emocionadíssima', a atriz recebeu a benção do Santo Padre", confirmou o Vaticano.