Filme cearense entra na disputa para concorrer à indicação ao Oscar 2024

Talento cearense a alguns passos do reconhecimento mundial. O filme "Estranho Caminho", dirigido por Guto Parente, é um dos pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer à indicação ao Oscar 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5).

A lista com os longas-metragens pré-selecionados para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 96ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences possui seis concorrentes.

Os trabalhos são: “Estranho Caminho”, de Guto Parente; “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho; “Nosso Sonho - A história de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria; “Pedágio”, de Carolina Markowicz; “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho; e “Urubus”, de Claudio Borrelli.

Ao todo, foram 28 filmes inscritos e habilitados a concorrer à vaga, cuja eleição será realizada em dois turnos. No dia 12 de setembro será escolhido, entre os seis pré-selecionados, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar.

A Comissão de Seleção deste ano é formada por: Affonso Beato, Alessandra Krueger, Andre Carreira, Ane Siderman, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cristiana Rodrigues Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago, João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virginia Cavendish e Walter Lima Junior.

Do que fala "Estranho Caminho"

O longa é um drama fantástico que acompanha a trajetória de David (Lucas Limeira), um jovem cineasta que, ao visitar a cidade natal, Fortaleza, é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia de Covid-19.

Assim, ele se vê obrigado a procurar o pai, Geraldo (Carlos Francisco), um sujeito peculiar com quem não fala ou tem notícias há mais de dez anos. Após o reencontro dos dois, coisas estranhas começam a acontecer.

Premiado no Festival de Cinema de Tribeca deste ano, onde levou quatro prêmios, incluindo Melhor Filme, o trabalho foi assim descrito pelo júri da competição: “Um grande roteiro é uma combinação de estrutura e poesia. Nosso prêmio vai para o roteiro que nos deu não apenas a dor da reconciliação, mas uma expressão alegre do absurdo”.

Além disso, em 2022, “Estranho Caminho” recebeu o prêmio WIP Paradiso de Melhor Produção Brasileira no Festival de San Sebastián, na Espanha.

Lançamento no Brasil

Após circular pelo circuito de festivais, tem previsão de estreia nos cinemas ainda neste segundo semestre, com distribuição pela Embaúba Filmes.

O projeto foi filmado em Fortaleza, com financiamento pelo edital da Secretaria de Cultura do Ceará, com recursos da Lei Aldir Blanc, e com apoio do Show Me The Fund e do Projeto Paradiso.