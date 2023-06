Filme cearense realizado durante a pandemia é premiado em festival de cinema nos Estados Unidos

Talento cearense reconhecido no cinema. O filme “Estranho Caminho” foi o principal vencedor do Festival de Tribeca (NY), nos Estados Unidos, cuja cerimônia de encerramento foi realizada nessa quinta-feira (15).

A produção – selecionada na Mostra Competitiva Internacional de Longa Metragem do festival – traz para casa troféus nas categorias “Melhor filme”; “Melhor Cinematografia” para Linga Acácio (diretora de fotografia); “Melhor Performance” para o ator Carlos Francisco; e “Melhor Roteiro” para Guto Parente, também diretor do projeto.

"Estranho Caminho" é um filme da Tardo Filmes, com produção assinada por Ticiana Augusto Lima, e foi realizado em meio à pandemia de Covid-19 com recursos da Lei Aldir Blanc Ceará. O longa é descrito como um drama fantástico.

Legenda: Parte da equipe do filme no Festival de Tribeca (EUA) Foto: Divulgação

Na tela, acompanhamos a trajetória de David, um jovem cineasta que, ao visitar a cidade natal, Fortaleza, é surpreendido pelo rápido avanço da pandemia de Covid-19. Ele se vê obrigado a procurar o pai, Geraldo, um sujeito peculiar com quem não fala ou tem notícias há mais de dez anos. Após o reencontro dos dois, coisas estranhas começam a acontecer.

Caminho de sucesso

O filme foi inteiramente realizado em Fortaleza. No elenco, os protagonistas são Lucas Limeira, ator do premiado “Cabeça de Nêgo”, e Carlos Francisco, que interpreta o pai da família Martins em “Marte Um”.

Legenda: Carlos Francisco, que interpreta o pai da família Martins em “Marte Um”, também está no filme Foto: Divulgação

No ano passado, o longa participou do programa WIP Latam para filmes em pós-produção, do prestigiado Festival de San Sebastián, na Espanha, onde ganhou o prêmio WIP Paradiso de melhor produção brasileira.

Após a estreia em Tribeca, agora ele seguirá sendo exibido em festivais internacionais, com previsão de lançamento nos cinemas brasileiros para o segundo semestre de 2023. A distribuição será realizada pela Embaúba Filmes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil