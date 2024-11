Leandro Lima faz apelo após ter carro furtado em SP; vídeo flagrou momento do crime

O ator Leandro Lima, conhecido pelos papéis nas novelas 'Pantanal' e 'Terra e Paixão', da TV Globo, usou as redes sociais para denunciar o furto do carro dele, um fusca azul. Em vídeo postado no Instagram, ele lamentou a situação e pediu ajuda aos seguidores para tentar localizar o veículo, levado por um homem na Zona Oeste de São Paulo.

"Fui roubado, meu carro foi furtado, eu parei na rua, todo trancado, levaram um fusca azul clarinho, ano 1974, ele ta bem novinho... Se alguém tiver alguma informação me comunique. É um carro que eu tenho o maior carinho, reformei ele inteiro, quero muito encontrar esse carro e agradeço demais qualquer informação", disse o ator.

Na postagem do feed e nos stories, Leandro publicou fotos do veículo e vídeos do momento do furto, registrados por uma câmera de vigilância.

Suspeito empurra o carro

Nas imagens, um homem aparece andando pela calçada e facilmente arromba a porta do veículo, que estava estacionado na rua. Ele tenta dar a partida e chega a empurrar o carro antes de deixar o local.

O ator ainda descreveu as características do suspeito: "Um cara branco, magro, com camisa de time de futebol, boné preto". Leandro Lima informou ter acionado a Polícia Militar de São Paulo (PMSP) a respeito do crime.