Monte Olimpo em Marte: Conheça o maior vulcão do Sistema Solar
Apesar do nome, a formação é, na verdade, um vulcão.
Você já ouviu falar em Monte Olimpo? Para os fãs de mitologia, o nome alude o local onde ficavam os deuses gregos; para quem gosta de turismo, é o parque nacional localizado na Grécia, muito procurado por escaladores.
Há um terceiro Monte Olimpo, e que não está localizado na terra, o Monte Olimpo em Marte. Apesar do nome, a formação trata-se de um vulcão, o maior do Sistema Solar, tendo cerca de 22 km de altura.
Como é formada a atmosfera de Marte?
Cerca de 100 vezes mais rarefeita que a astenosfera da Terra, Marte tem uma atmosfera composta, em sua maior parte, por dióxido de carbono, nitrogênio e gás argônio - gás nobre inerte, incolor e inodoro -, segundo a revista Space.
De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), a atmosfera de Marte é composta por 95,32% de dióxido de carbono, 2,7% de nitrogênio, 1,6% de argônio e 0,13% de oxigênio.
Além disso, a pressão atmosférica na superfície do planeta é de 6,35 mbar, mais de 100 vezes menor que a da Terra - o que faz com seja impossível a respiração humana em Marte.
Como se formou o Monte Olimpo em marte?
Informações da Nasa, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, apontam que o maior vulcão do Sistema Solar surgiu pelo derramamento de uma lava fluida.
Com essa movimentação, uma crosta estática e superficial teria contribuído para sua formação.
Veja também
E quando o Monte Olimpo em Marte se formou?
Acredita-se que a estrutura tenha se formado há 3,7 bilhões de anos, sendo, possivelmente, sua última erupção registada há cerca de 25 milhões de anos.
Que tipos de lava e fluxos contribuíram para o Monte Olimpo em Marte?
Um artigo liderado pelo Dr. Hildenbrand da Universidade Paris-Saclay, e publicado na revista Earth and Planetary Science Letters, sugere que camadas foram se formando com a fluidez das lavas ao longo do tempo.
Nas erupções, a rocha derretida entrava em contato com água, que existia na região a época. Nesse contato, o frio fazia com que o liquido se solidificasse rapidamente e fosse criando as camadas sobrepostas.
Quantas vezes o Monte Olimpo é maior que o Everest?
O Monte Olimpo e Marte é quase quatro vezes mais alto do que o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra.
A montanha terráquea tem aproximadamente 8,8 km, ou 8.848,86 metros, contras os 22 km da formação marciana.
Como a altura do Monte Olimpo em Marte é medida?
Conforme o artigo Propriedades morfométricas dos vulcões marcianos, publicado no Journal of Geophysical Research, da American Geophysical Union (AGU), a altura do Monte Olimpo é medida pela Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) da NASA.
A tecnologia utiliza altímetros a laser que orbitam Marte, enviando pulsos de laser para a superfície do planeta e mede o tempo que levam para retornar, calculando assim a distância e, consequentemente, a elevação de cada ponto.
Veja fotos do Monte Olimpo em Marte
Veja também
Onde exatamente ele fica localizado no planeta vermelho?
Devido às mudanças das órbitas com relação ao Sol, a distância entre Marte e a Terra constantemente se alteram. A variação máxima é de 225 milhões de quilômetros, enquanto a distância mínima é de aproximadamente 54,6 milhões.
Já o Monte Olimpo se localiza em Marte, próximo ao equador do planeta, na região vulcânica de Tharsis, hemisfério ocidental.
Confira também