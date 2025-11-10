Próximo eclipse solar total será o maior do século

O próximo eclipse solar total ocorrerá somente no dia 2 de agosto de 2027, mas será o maior do século. Conforme dados do site especializado Space, o sol vai desaparecer por seis minutos, e o fenômeno será melhor observado no Hemisfério Oriental.

A Lua deve cobrir o Sol totalmente por até 6 minutos e 22 segundos, o que pode se tornar o maior período no século XXI.

Países da Europa, África e sul da Ásia conseguirão observar o eclipse de forma parcial. No Brasil, contudo, não será possível vê-lo.

Recentemente, o último eclipse solar foi parcial e ocorreu em 21 de setembro deste ano.

Quando foi o último eclipse solar total

Já o o último eclipse solar total foi em 8 de abril de 2024. O fenômeno cruzou o México, Estados Unidos e Canadá.

Ele teve a duração de 4 minutos e 28 segundos, o que já é considerado um intervalo longo.

Como será em 2027

Especialistas apontam que o fenômeno de agosto de 2027 vai superar o último em todos os aspectos, pois a chamada "faixa de totalidade", quando o céu escurece em efeito semelhante a um crepúsculo de 360 graus, será mais larga do que o comum.

Isso se deve, pois a Lua estará em seu ponto mais próximo da terra, no perigeu.

Essa faixa terá aproximadamente 258 km de largura, e se estenderá por 15.227 km sobre a superfície da Terra, cobrindo cerca de 2.5 milhões de km².

Quais países poderão assistir ao eclipse solar total?

O fenômeno será visível de forma total em uma estreita faixa de sombra entre dez países: