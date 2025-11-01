Com maior superlua de 2025, veja eventos no céu do CE em novembro

A Lua é a protagonista do céu do Ceará em novembro, quando acontece a maior superlua de 2025, conhecida como "Superlua do Caçador".

Durante o fenômeno, o corpo celeste parece maior e mais brilhante.

Em novembro, os amantes de astronomia no território cearense ainda podem observar chuvas de meteoros, Júpiter retrógrado e diversas aproximações da Lua com os planetas do Sistema Solar.

A seguir, confira o calendário de efemérides elaborado, a pedido do Diário do Nordeste, pelos membros do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Arthur Feitosa Moreira e Yarlei dos Santos Barbosa.

O que ver no céu do Ceará em novembro de 2025

2/11 — Conjunção Lua e Saturno

O satélite natural da Terra e o planeta anelado compartilham a mesma ascensão reta neste dia. O par é visível no céu de Fortaleza à noite, por volta das 17h52, acima do horizonte leste, e atinge o ponto mais alto às 20h31, no sul.

Os dois corpos celestes estão afastados demais para caber no campo de visão de um telescópio, mas estão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

4/11 — Mercúrio em dicotomia

Mercúrio atinge a meia fase e estará brilhando intensamente com magnitude de -0,1. A aparição não é uma das mais proeminentes, mas chega ao pico de altitude de 20° acima do horizonte da Capital, próximo ao pôr do Sol.

5/11 — 'Superlua do Caçador' (Lua cheia)

A Lua entra na fase cheia neste dia e, coincidentemente, também atinge o perigeu — o ponto da sua órbita mais próximo da Terra. Quando ambos os fenômenos acontecem simultaneamente há uma superlua.

A previsão é que a Lua aparece maior e mais brilhante no céu do Ceará.

Legenda: Fenômeno é observável desde que o céu esteja livre de nuvens. Foto: Davi Rocha.

Nesta data, o satélite está mais próximo à superfície terrestre do que nas demais superluas de 2025, então o fenômeno deve ser o mais impressionante deste ano, segundo dados do Observatório Nacional (ON).

Em novembro, a fase cheia é conhecida como Lua do Caçador — ou Lua do Castor —, então esta é a "Superlua do Caçador".

10/11 — Conjunção Lua e Júpiter

O satélite e o maior planeta do Sistema Solar compartilham a mesma ascensão reta nesta data. O par é visível no céu de Fortaleza pela manhã, mas se torna acessível à observação somente às 22h42, quando atingem altitude de 7° acima do horizonte nordeste.

Na madrugada seguinte, a conjunção entre a Lua e Júpiter alcança o ponto mais alto, por volta das às 4h02, 65° acima do horizonte norte.

Por estar muito separado, o par não cabe no campo de visão de um telescópio, mas é visível a olho nu.

11/11 — Júpiter retrógrado

O gigante gasoso entra em movimento retrógrado, interrompendo a trajetória habitual para o leste e passando a se mover a oeste.

O evento é comum e acontece com diversos corpos do Sistema Solar ao longo do ano.

Segundo os especialistas, o fenômeno ocorre por que a perspectiva da Terra em relação aos demais planetas muda conforme ela se movimenta ao redor do Sol.

"Isso faz com que as posições aparentes dos objetos movam-se de um lado para o outro", explicam os membros do Lepa.

12/11 — Chuva de meteoros Táuridas do Norte

Localizada na constelação de Touro e ativa de outubro a dezembro, a chuva de meteoros Táuridas do Norte atinge o pico neste dia, por volta das 9h. Então, o melhor momento para observá-la no horizonte leste de Fortaleza é durante a madrugada.

A previsão é que o fenômeno produza uma taxa nominal de cerca de 5 meteoros por hora. No entanto, o número pode ser menor, já que a iluminação do amanhecer pode interferir na visibilidade do evento.

17/11 — Chuva de meteoros Leonídeas

Legenda: Fenômeno produz 15 meteoros por hora no momento de pico. Foto: AstroStar/Shutterstock.

Ativo entre os dias 6 e 30 de novembro, o evento atinge o auge neste dia, por volta das 15h, na constelação de Leão.

Da Capital cearense, a chuva de meteoros produz os melhores momentos logo antes do amanhecer, no horizonte leste, com expectativa de 15 meteoros por hora.

17/11 — Aglomerado das Plêiades bem posicionado

Neste dia, o aglomerado estelar com estrelas muito brilhantes, de espectro predominantemente azul, chamado M45 ou Plêiades, fica bem posicionado para visualização na constelação de Touro.

O fenômeno atinge o ponto mais alto por volta da meia-noite para quem acompanha de Fortaleza, mas é visto a partir de 18h34 até às 4h29. Dá para ver o aglomerado de estrelas a olho nu, mas fica mais fácil com binóculos.

21/11 — Chuva de meteoros Alfa Monoceritideos

Ativa entre os dias 15 e 25, a chuva de meteoros atinge seu pico neste dia, na constelação de Cão Menor, e é visível a partir das 21h18 de 20 de novembro.

Na Capital cearense, pode ser observada no horizonte leste, onde deve produzir os melhores displays por volta das 3h do dia 21.

27/11 — Aglomerado aberto de Hyades bem posicionado

O aglomerado aberto de Hyades, ou Híades, é formado por estrelas jovens posicionadas em formato de "v". Também localizado na constelação de Touro, fica ao lado das Plêiades.

O corpo celeste atinge o ponto mais alto neste dia, por volta da meia-noite, para quem acompanha de Fortaleza, mas é visto a partir de 18h26 até às 4h38.

É possível observar o aglomerado de estrelas a olho nu, mas é mais fácil com binóculos.

28/11 — Chuva de meteoros Orionídeas

Ativo dos dias 13 deste mês a 6 de dezembro na constelação de Órion, o fenômeno alcança o auge nesta data, sendo visível até às 4h47.

Em Fortaleza, a chuva de meteoros produz os melhores momentos por volta da 1h, no horizonte leste.

28/11 — Fim de Saturno retrógrado

O segundo maior planeta do Sistema Solar encerra o ciclo de movimento retrógrado nesta data, retornando ao movimento usual para o leste.

29/11 — Conjunção Lua e Saturno

O mês de novembro se encerra com uma aproximação entre a Lua e o planeta anelado. O par é visível no céu cearense a noite, por volta das 18h, acima do horizonte leste.

Por esterem muito longe um do outro, os dois corpos não podem ser observados por um telescópio, devido ao tamanho do campo de visão do equipamento, mas podem ser vistos a olho nu ou com uso de um par de binóculos.