Quais são os planetas anões oficiais do Sistema Solar?

Você sabe o que são Planetas Anões? O nome já dá uma sugestão do que seja. São, basicamente, planetas que não alcançaram determinadas características para serem considerados um “planeta de verdade”.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), Capitão Romário Fernandes, explicou a diferença desses planetas e o que caracteriza cada um.

O que são planetas anões?

Planetas anões são objetos de formato esférico que orbitam o sol, mas não dominam a própria órbita. Ou seja, na região do espaço onde eles orbitam ao redor do sol, eles não são os objetos dominantes, isolados.

Para ele ser dominante, teria que não haver nenhum outro objeto na órbita que ele faz ao redor do sol; ou caso houvesse, esse objeto teria que estar sob domínio gravitacional deles, como a lua em relação à terra, explica o professor.

O planeta anão, apesar de orbitar diretamente o sol, coisa que as luas não fazem porque orbitam planetas, e de serem esféricos, como todos os planetas, eles compartilham a região orbital com outros objetos sem os dominar. Isso é o que faz um planeta anão.

Qual é a diferença entre um planeta e um planeta anão?

Os planetas, além de orbitarem o sol e serem esféricos, tem que ter o domínio da região orbital. “Então essa é a diferença entre planetas e planetas anões, basicamente”, pontua Romário.

Critérios da IAU para planetas e planetas anões

Segundo a Nasa, a União Astronômica Internacional (IAU), uma organização mundial de astrônomos, elaborou a definição de planeta em 2006. A IAU indica que um planeta deve realizar três funções:

Orbita sua estrela hospedeira (no nosso sistema solar, o Sol); Seja quase todo redondo; Ser grande o suficiente para que sua gravidade afaste quaisquer outros objetos de tamanho similar perto de sua órbita ao redor do Sol.

Conheça os exemplos desses planetas

Legenda: Atualmente, o Sistema Solar possui oito planetas oficiais. Foto: NASA.

Um exemplo de planeta que está dentro dessas três características é a Terra. Além dela, outros planetas do Sistema Solar estão inclusos, são eles:

Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Onde se localizam os planetas anões?

Os atuais planetas anões, que são cinco, estão localizados em duas regiões diferentes do Sistema Solar: o Cinturão de Asteroides e o Cinturão de Kuiper.

Regiões do Sistema Solar

Abrigando milhões de fragmentos rochosos e metálicos, o Cinturão de Asteroides está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter.

Já o Cinturão de Kuiper, de acordo com a Nasa, é uma região em forma de rosquinha de objetos gelados além da órbita de Netuno. É o lar de Plutão e da maioria dos planetas anões.

Quais são os planetas anões do Sistema Solar?

A União Astronômica Internacional (IAU) reconheceu, até o momento, cinco planetas anões: Plutão, Ceres, Haumea, Makemake e Éris. Mas pode haver muitos outros esperando para serem descobertos, salienta a agência norte-americana.

Distância deles do Sol

Como estão em regiões diferentes do Sistema Solar, as distâncias dos planetas anões ao Sol variam, com Ceres sendo o mais próximo e Éris o mais distante:

Ceres: Aproximadamente 413 milhões de quilômetros;

Plutão: Aproximadamente 5,9 bilhões de quilômetros;

Haumea: Aproximadamente 6, 45 bilhões de quilômetros;

Makemake: Aproximadamente 6, 85 bilhões de quilômetros;

Eris: Aproximadamente 9,7 bilhões de quilômetros;

O menor planeta

Ceres, o único planeta anão localizado no sistema solar interno, é também o menor dos cinco planetas anões.

Ele foi descoberto por um astrônomo que estava à procura de uma estrela e chegou a ser chamado de asteroide por muito tempo, mas ele é bem maior e diferente de um objeto desse tipo, segundo artigo publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O planeta anão mais famoso

Da lista dos cinco, Plutão é de longe o planeta anão mais famoso, conforme a Nasa. Descoberto por Clyde Tombaugh em 1930, o ‘ex-planeta’ foi por muito tempo considerado o nono planeta do nosso Sistema Solar.

A IAU reclassificou Plutão como planeta anão em 2006.

O mais próximo da Terra

Legenda: Ceres foi o descoberto em 1801. Foto: NASA.

Por estar localizado no Cinturão de Asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, Ceres é também o mais próximo da Terra.

Em julho de 2024, ele fez sua maior aproximação da Terra, chegando a uma distância de 282 milhões de km, segundo artigo publicado pela Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Por que os planetas anões não são considerados planetas?

Para ser classificado como planeta, é necessário seguir os três critérios elaborados pela União Astronômica Internacional.

Os planetas anões, enfatiza a Nasa, são definidos como objetos que orbitam o Sol e são quase redondos, mas que não conseguiram limpar sua órbita de detritos.

Esses planetas podem ter luas?

Os planetas anões, que possuem massas muito pequenas, às vezes possuem luas que têm tamanhos muito parecidos com o do próprio planeta anão que orbitam, explica ainda o artigo da UFMG.

Haumea: possue duas luas, Namaka e Hi’iaka;

Makemake: possui lua conhecida por MK 2;

Éris: possui uma lua chamada Disnomia.

Quais são os planetas candidatos a anões?

Legenda: Quaoar está localizado no Cinturão de Kuiper. Foto: NASA/JHUAPL/SwRI.

Além dos cinco planetas já aceitos pela comunidade astronômica, há outros quatro objetivos que foram propostos como planetas anões:

Quaoar : descoberto em 2002;

: descoberto em 2002; Sedna : descoberto em 2003;

: descoberto em 2003; Orco : descoberto em 2004;

: descoberto em 2004; Gonggong: descoberto em 2007.

Qual foi o primeiro planeta anão descoberto?

Conforme o Observatório Astronômico de Lisboa, Ceres foi o primeiro planeta anão descoberto, isso em 1801.

O responsável foi o astrônomo siciliano Giuseppe Piazzi. Após a descoberta de outros corpos celeste que gravitam o sol entre as órbitas de Marte e Júpiter, Ceres também foi categorizado como asteroide.