Com a fase cheia, conhecida como "Lua do Milho", e a conjunção com Saturno, a Lua é a protagonista dos fenômenos astronômicos de setembro de 2025 vistos do céu do Ceará. Além disso, chuvas de meteoros, equinócio de primavera e Saturno maior e mais brilhante também marcam este mês.

Com o início da temporada dos ventos no Estado, o céu deve ter poucas nuvens, privilegiando os fãs cearenses de astronomia, que podem conferir os eventos a olho nu, dispensando a necessidade de equipamentos.

O calendário de efemérides foi elaborado a pedido do Diário do Nordeste pelos membros do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Arthur Feitosa Moreira e Yarlei dos Santos Barbosa.

Fenômenos astronômicos em setembro de 2025

01/09 — Chuva de meteoros Aurigid

A chuva de meteoros Aurigid, também conhecida como Auríguidos, está ativa desde 28 de agosto e segue gerando "riscos no céu" até 5 de setembro. Porém, é no dia 1º quando acontece o pico da atividade de meteoros, sendo prevista uma taxa de 10 meteoros por hora, na constelação de Auriga.

Observado de Fortaleza, o fenômeno surge a partir das 1h04 de cada madrugada, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte nordeste. Ele permanece ativo até às 5h09 de cada manhã.

07/09 — 'Lua do Milho' (Lua cheia)

Legenda: Nome faz referência ao período de colheita do cereal no hemisfério norte Foto: A. Sunshine/Shuttertsock

Neste dia, o satélite natural da Terra atinge a fase cheia e fica visível por boa parte da noite. Em setembro, o evento celestial recebe o nome "Lua do Milho", em referência à temporada de colheita do cereal no hemisfério norte, conforme a publicação O Antigo Almanaque dos Fazendeiros.

08/09 — Conjunção Lua-Saturno

A Lua e Saturno compartilham a mesma ascensão reta, com a Lua passando ao norte do planeta, o segundo maior do Sistema do Solar. De Fortaleza, o par é visível no céu da noite, tornando-se acessível por volta das 19h09, acima do horizonte leste. O ponto mais alto no céu acontece às 00h35, ao norte.

Os dois corpos celestes estão afastados demais para caber no campo de visão de um telescópio, mas estão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

09/09 — Chuva de meteoros Épsilon Perseidas

A chuva de meteoros ε-perseidas, conhecida como Épsilon Perseidas, fica ativa de 5 a 21 de setembro, atingindo seu pico no dia 9 deste mês, na constelação de Perseu.

Da Capital cearense, o evento surge a partir das 21h41 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. O fenômeno permanece ativo até às 5h06 de cada dia.

16/09 — Conjunção Lua-Júpiter

A Lua e Júpiter compartilham a mesma ascensão reta, com a Lua passando ao norte do corpo celeste gigante. De Fortaleza, o par é visível no céu da madrugada, tornando-se acessível por volta das 1h22, acima do horizonte nordeste, e desaparecendo por volta das 5h11.

Os dois corpos celestes também estão afastado demais para caber no campo de visão de um telescópio, mas podem ser observados a olho nu ou através de um par de binóculos.

21/09 — Saturno maior e mais brilhante

Legenda: Simulação da aparência de Saturno em oposição e em conjunção solar Foto: in-the-sky/Reprodução

O Saturno atinge a oposição quando estiver em oposição ao Sol no céu. Em paralelo ao movimento, o planeta atinge o ponto da órbita mais próxima da Terra — chamado de perigeu —, fazendo com que pareça mais brilhante e maior.

Situado na constelação de Peixes, ele é visível em Fortaleza durante grande parte da noite, atingindo o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite, horário local.

22/09 — Equinócio de primavera

Este é o primeiro dia da primavera para quem vive no hemisfério sul e é também quando acontece o equinócio de primavera, fenômeno astronômico no qual o dia e a noite duram a mesma quantidade de tempo: 12 horas cada.

Diferente dos solstícios, quando há uma diferença entre a duração do dia e da noite, nos equinócios há um equilíbrio.

O evento acontece quando os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador da Terra, fazendo com que ambos os hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de horas de luz e de escuridão.

Além do de primavera, há ainda o equinócio de outono, que também acontece no primeiro dia da estação.