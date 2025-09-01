Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Lua do Milho', equinócio e Saturno brilhante: veja os fenômenos astronômicos para setembro de 2025

A maioria dos eventos são visíveis no céu do Ceará neste mês, que, com o início da temporada dos ventos, deve ter poucas nuvens

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
Ciência
Legenda: Satélite natural é a estrela dos eventos deste mês
Foto: Bill Stefanis

Com a fase cheia, conhecida como "Lua do Milho", e a conjunção com Saturno, a Lua é a protagonista dos fenômenos astronômicos de setembro de 2025 vistos do céu do Ceará. Além disso, chuvas de meteoros, equinócio de primavera e Saturno maior e mais brilhante também marcam este mês. 

Com o início da temporada dos ventos no Estado, o céu deve ter poucas nuvens, privilegiando os fãs cearenses de astronomia, que podem conferir os eventos a olho nu, dispensando a necessidade de equipamentos.

O calendário de efemérides foi elaborado a pedido do Diário do Nordeste pelos membros do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Arthur Feitosa Moreira e Yarlei dos Santos Barbosa.

Fenômenos astronômicos em setembro de 2025

01/09 — Chuva de meteoros Aurigid

A chuva de meteoros Aurigid, também conhecida como Auríguidos, está ativa desde 28 de agosto e segue gerando "riscos no céu" até 5 de setembro. Porém, é no dia 1º quando acontece o pico da atividade de meteoros, sendo prevista uma taxa de 10 meteoros por hora, na constelação de Auriga.

Observado de Fortaleza, o fenômeno surge a partir das 1h04 de cada madrugada, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte nordeste. Ele permanece ativo até às 5h09 de cada manhã.

07/09 — 'Lua do Milho' (Lua cheia)

Imagem de um campo de milho com a lua cheia ao fundo, criando uma atmosfera tranquila e natural, ilustrando lua do milho que acontece em setembro 2025
Legenda: Nome faz referência ao período de colheita do cereal no hemisfério norte
Foto: A. Sunshine/Shuttertsock

Neste dia, o satélite natural da Terra atinge a fase cheia e fica visível por boa parte da noite. Em setembro, o evento celestial recebe o nome "Lua do Milho", em referência à temporada de colheita do cereal no hemisfério norte, conforme a publicação O Antigo Almanaque dos Fazendeiros

08/09 — Conjunção Lua-Saturno

A Lua e Saturno compartilham a mesma ascensão reta, com a Lua passando ao norte do planeta, o segundo maior do Sistema do Solar. De Fortaleza, o par é visível no céu da noite, tornando-se acessível por volta das 19h09, acima do horizonte leste. O ponto mais alto no céu acontece às 00h35, ao norte. 

Os dois corpos celestes estão afastados demais para caber no campo de visão de um telescópio, mas estão visíveis a olho nu ou por meio de um par de binóculos.

09/09 — Chuva de meteoros Épsilon Perseidas

A chuva de meteoros ε-perseidas, conhecida como Épsilon Perseidas, fica ativa de 5 a 21 de setembro, atingindo seu pico no dia 9 deste mês, na constelação de Perseu.

Da Capital cearense, o evento surge a partir das 21h41 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. O fenômeno permanece ativo até às 5h06 de cada dia.

Veja também

teaser image
Ciência

Quais são as diferenças entre cometas, asteroides e outros objetos celestes?

teaser image
Ciência

Conheça o experimento de acender a vela pela fumaça

16/09 — Conjunção Lua-Júpiter

A Lua e Júpiter compartilham a mesma ascensão reta, com a Lua passando ao norte do corpo celeste gigante. De Fortaleza, o par é visível no céu da madrugada, tornando-se acessível por volta das 1h22, acima do horizonte nordeste, e desaparecendo por volta das 5h11. 

Os dois corpos celestes também estão afastado demais para caber no campo de visão de um telescópio, mas podem ser observados a olho nu ou através de um par de binóculos.

21/09 — Saturno maior e mais brilhante

Imagem comparativa de Saturno em oposição em 2025 e em conjunção solar, mostrando as diferenças na aparência do planeta Saturno em diferentes posições em relação ao Sol.
Legenda: Simulação da aparência de Saturno em oposição e em conjunção solar
Foto: in-the-sky/Reprodução

O Saturno atinge a oposição quando estiver em oposição ao Sol no céu. Em paralelo ao movimento, o planeta atinge o ponto da órbita mais próxima da Terra — chamado de perigeu —, fazendo com que pareça mais brilhante e maior. 

Situado na constelação de Peixes, ele é visível em Fortaleza durante grande parte da noite, atingindo o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite, horário local.

22/09 — Equinócio de primavera

Este é o primeiro dia da primavera para quem vive no hemisfério sul e é também quando acontece o equinócio de primavera, fenômeno astronômico no qual o dia e a noite duram a mesma quantidade de tempo: 12 horas cada.

Diferente dos solstícios, quando há uma diferença entre a duração do dia e da noite, nos equinócios há um equilíbrio. 

O evento acontece quando os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador da Terra, fazendo com que ambos os hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de horas de luz e de escuridão.

Além do de primavera, há ainda o equinócio de outono, que também acontece no primeiro dia da estação.

Imagem mostra ipê-amarelo florido em rua de Fortaleza, no Ceará, ilustrando período de floração de ipê e início da primavera e equinócio de primavera
Legenda: É nesta estação que acontece a floração de diversas espécies, como o ipê-amarelo
Foto: Camila Lima

Assuntos Relacionados
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo

Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

A. Seraphim Há 1 hora
Êta Mundo Melhor

Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita.

A. Seraphim Há 1 hora
Vale Tudo

Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara.

A. Seraphim Há 1 hora
História de Amor

Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim Há 1 hora
horóscopo de libra

Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga 01 de Setembro de 2025
horóscopo de touro

Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga 01 de Setembro de 2025