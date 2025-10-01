Com 'Lua da Colheita' e chuvas de meteoros, veja os eventos astronômicos de outubro

As chuvas de meteoros de variadas constelações e o calendário lunar são alguns dos fenômenos astronômicos esperados para este mês de outubro. Pela temporada de muitos ventos secos no Ceará, ocasionando poucas nuvens no céu, a visualização desses eventos se torna mais clara na região.

A "Lua da Colheita" e as conjunções do satélite com planetas estão entre os acontecimentos envolvendo o gigante lunar. Além destes, a visibilidade da Pequena Nuvem de Magalhães marca o início do calendário astronômico do mês de outubro.

A lista das efemérides deste período foi elaborada, a pedido do Diário do Nordeste, pelos membros do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Arthur Feitosa Moreira e Yarlei dos Santos Barbosa.

4/10 - Pequena Nuvem de Magalhães

A Pequena Nuvem de Magalhães estará com um bom posicionamento no céu noturno nas próximas semanas. O ponto mais alto acontece à meia-noite de sábado (4). Em Fortaleza, será visível entre 20h25 e 2h36.

Apesar de ser visível a olho nu, o fenômeno é melhor observado com uso de um binóculo.

5/10 - Chuva de meteoros Camelopardalid

A chuva de meteoros Camelopardalid estará ativa entre os dias 5 e 6 de outubro, atingindo pico ainda no dia 5, na constelação de Draco.

Na capital cearense, o fenômeno astronômico ficará ativo até o amanhecer, por volta das 4h54.

5/10 - Conjunção Lua-Saturno

A Lua e Saturno compartilham a mesma ascensão reta, com o par astronômico sendo visível durante o céu noturno. O fenômeno ficará visível a partir das 17h52 (horário de Brasília), atingindo o ponto mais alto às 22h27. Até a madrugada, por volta das 3h43, eles continuarão observáveis.

Os corpos celestes estão muito afastados para caberem dentro do campo de visão de um telescópio, mas ainda podem ser vistos a olho nu, ou com um par de binóculos.

7/10 - 'Lua da Colheita' (Lua Cheia)

Legenda: A "Lua da Colheita" e as conjunções do satélite com planetas estão entre os acontecimentos envolvendo o gigante lunar. Foto: FDP PHOTOGRAPHY/Shutterstock.

Ainda na segunda semana do mês, outubro terá sua Lua Cheia, chamada pelos astrônomos de "Lua da Colheita". O nome é comumente usado para determinados ciclos lunares devido à proximidade da lua cheia com o evento do equinócio de setembro.

8/10 - Chuva de Meteoros Dracónidas

A chuva de meteoros Dracónidas estará ativa entre os dias 6 e 10 de outubro, atingindo pico perto do dia 8, por volta das 16h e 3h. Em Fortaleza, o fenômeno ficará visível todos os dias, do anoitecer até as 21h34, momento em que seu ponto radiante se põe.

As melhores exibições serão produzidas logo após o anoitecer.

10/10 - Aproximação Lua-M45

A Lua e o aglomerado estelar M45 farão uma aproximação, ficando a 54,7 minutos de arco um do outro. Eles estarão visíveis no céu matutino e ficarão acessíveis por volta das 21h07 em Fortaleza. O ponto mais alto será às 2h05.

O par astronômico desaparecerá por volta das 4h42. Por estarem afastados, não será possível fazer uso de telescópio para observar o fenômeno. Entretanto, a aproximação pode ser assistida a olho nu ou com auxílio de um binóculo.

10/10 - Chuva de Meteoros Táuridas do Sul

A chuva de meteoros Táuridas do Sul está ativa até 20 de novembro, com seu pico de meteoros no dia 10 de outubro, na constelação de Cetus. Em Fortaleza, o fenômeno pode ser visível a partir das 18h26, permanecendo ativo até o amanhecer, às 4h52.

As melhores exibições serão, provavelmente, entre meia-noite e 3h, quando o ponto radiante estará mais alto.

11/10 - Chuva de Meteoros δ-Aurigídeos

A chuva de meteoros δ-Aurigídeos estará ativa entre os dias 10 e 18 de outubro, com o pico no amanhecer do dia 11 de outubro, na constelação Auriga.

Na capital cearense, o evento astronômico será visível após as 22h de cada noite, permanecendo ativo até o amanhecer, por volta das 4h52. Os momentos pouco antes do nascer do sol serão os de melhor exibição.

13/10 - Lua no Quarto Minguante

O último quarto lunar terá seu nascer no meio da noite, por volta das 23h41, e ficando visível até seu pôr, às 11h31. É a fase do astro em que ele aparece exatamente meio iluminado.

13/10 - Conjunção Lua-Júpiter

O par astronômico compartilhará a mesma ascensão reta. Mais ou menos na mesma época, os dois objetos também farão uma aproximação, chamada, de maneira técnica, como impulso.

A Lua e o planeta estarão visíveis em Fortaleza por volta das 23h50 até as 4h59. Por ambos estarem afastados, o fenômeno não será visível com auxílio de telescópio, mas poderá ser observado a olho nu ou através de um binóculo.

18/10 - Chuva de Meteoros ε-Geminídeos

Legenda: As chuvas de meteoros estão entre os eventos de maior ocorrência para outubro. Foto: Kamalkathari/Shutterstock.

A chuva de meteoros ε-Geminídeos estará ativa entre 14 e 27 de outubro, atingindo o pico de meteoros no dia 18 de outubro, na constelação de Gêmeos. Em Fortaleza, o fenômeno será visível após as 22h39 de cada noite, permanecendo até as 4h49.

Devido ao ponto radiante mais alto acontecer após o amanhecer, por volta das 5h, e por conta da posição da cidade na rotação terrestre, o período com as melhores exibições será pouco antes do amanhecer.

21/10 - Chuva de Meteoros Orionídeos

A chuva de meteoros Orionídeos acontecerá ativamente na Terra do dia 2 de outubro até 7 de novembro, com o pico por volta do dia 21 de outubro, na constelação de Órion. O fenômeno será visível após as 21h56, permanecendo até as 4h49 no céu de Fortaleza.

24/10 - Chuva de Meteoros Leonis Minorid

A chuva de meteoros Leonis Minorid estará ativa entre os dias 19 e 27 de outubro, atingindo pico no dia 24 de outubro, na constelação de Leão Menor. O período de visibilidade será das 2h18, permanecendo até 4h48.

29/10 - Cometa 3I/ATLAS

O Cometa 3I/ATLAS passará pelo periélio dia 29 de outubro, ou seja, fará sua maior aproximação do Sol. Entretanto, na cidade de Fortaleza, o evento não será facilmente observável, devido à extrema proximidade do corpo celeste com o Sol.

29/10 - Lua Crescente

O satélite natural da Terra passará pelo seu primeiro quarto, podendo ser visto, em Fortaleza, a partir de 11h29, em seu nascer, até as 23h46, no seu pôr. Este é o momento do ciclo lunar em que o corpo celeste está quase exatamente meio iluminado.

29/10 e 30/10 - Mercúrio no maior alongamento leste e na maior altitude

O planeta atingirá sua maior distância com o Sol durante sua aparição, além do ponto mais alto no céu. O fenômeno começou em setembro e segue até novembro. De Fortaleza, este evento não será uma das mais proeminentes, atingindo altitude máxima de 20° acima do horizonte ao pôr do sol do dia 31 de outubro.

