Eclipse lunar total: confira as melhores imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo

Habitantes da Ásia e de parte da Europa e Ásia puderam observar o fenômeno a olho no durante 80 minutos

Escrito por
e
(Atualizado às 08:23)
Ciência
Legenda: Evento não pôde ser visto no Brasil
Foto: DAVID GRAY / AFP

Amantes das estrelas de várias partes do mundo acompanharam, nesse domingo (7), o eclipse lunar total, chamado popularmente de "Lua de Sangue". O evento não pode ser visto nas Américas, somente na Ásia e em parte da Europa e África.

Ao todo, o fenômeno durou cerca de 80 minutos, garantindo o título de eclipse lunar mais longo dos últimos anos. O ápice aconteceu às 15h (horário de Brasília), quando a Lua ficou completamente vermelha.

Fãs pelo mundo chegaram a capturar registros do evento, nos quais é possível observar o satélite mudando de coloração sobre a penumbra. (Veja abaixo)

Imagem de uma lua durante um eclipse lunar parcial, mostrando a fase de penumbra com detalhes visíveis na superfície lunar, fundo preto.
Legenda: O início do eclipse, capturado em Islamabade, a capital do Cazaquistão
Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Imagem de um eclipse lunar com a lua parcialmente coberta por uma sombra avermelhada, criando um efeito dramático no céu escuro.
Legenda: Imagem em alta exposição da "Lua de Sangue" durante o início do eclipse
Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Por que a Lua fica vermelha?

Durante a totalidade do eclipse, a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra pelos lados, O azul é facilmente espalhada (por isso o céu é azul). A luz vermelha consegue atravessar e chegar à Lua dando o tom avermelhado ao satélite, funcionando como uma tela de projeção.

Imagem de um eclipse lunar com a lua parcialmente coberta por uma sombra avermelhada, criando um efeito dramático no céu escuro.
Legenda: Eclipse foi visível em Xangai, na China
Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Estátua de uma figura clássica segurando uma criança com a lua ao fundo, em uma noite clara e estrelada, destacando uma cena artística e cultural.
Legenda: Imagem impressionante da deusa grega Irene com a "Lua de Sangue" fotografada em Atenas, na Grécia
Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Quatro pessoas assistindo ao eclipse lunar sob um céu noturno com a lua parcialmente avermelhada, em uma paisagem de montanhas ao fundo.
Legenda: Pessoas assistem a olho nu a "Lua de Sangue" em Riex, na Suíça
Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Reveja o eclipse lunar total

No Brasil, não foi possível observar o eclipse devido ao horário em que o fenômeno aconteceu. Porém, uma gravação feita pelo Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, transmitiu ao vivo o momento no YouTube. (Assista abaixo)

A próxima vez que será possível ver a "Lua de Sangue" no Brasil fora das telas será em 3 de março de 2026, segundo a Nasa.

