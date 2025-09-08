Eclipse lunar total: confira as melhores imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo

Amantes das estrelas de várias partes do mundo acompanharam, nesse domingo (7), o eclipse lunar total, chamado popularmente de "Lua de Sangue". O evento não pode ser visto nas Américas, somente na Ásia e em parte da Europa e África.
Ao todo, o fenômeno durou cerca de 80 minutos, garantindo o título de eclipse lunar mais longo dos últimos anos. O ápice aconteceu às 15h (horário de Brasília), quando a Lua ficou completamente vermelha.
Fãs pelo mundo chegaram a capturar registros do evento, nos quais é possível observar o satélite mudando de coloração sobre a penumbra. (Veja abaixo)
Veja também
Por que a Lua fica vermelha?
Durante a totalidade do eclipse, a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra pelos lados, O azul é facilmente espalhada (por isso o céu é azul). A luz vermelha consegue atravessar e chegar à Lua dando o tom avermelhado ao satélite, funcionando como uma tela de projeção.
Reveja o eclipse lunar total
No Brasil, não foi possível observar o eclipse devido ao horário em que o fenômeno aconteceu. Porém, uma gravação feita pelo Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, transmitiu ao vivo o momento no YouTube. (Assista abaixo)
A próxima vez que será possível ver a "Lua de Sangue" no Brasil fora das telas será em 3 de março de 2026, segundo a Nasa.