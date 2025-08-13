Diário do Nordeste
Veja as melhores imagens da chuva de meteoros Perseidas que iluminou a madrugada

A chuva é resultado da passagem da Terra através dos detritos do cometa Swift-Tuttle

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Ciência
Legenda: O fenômeno pôde ser observado em estados próximo à linha do equador, como o Ceará
Foto: AstroStar / Shutterstock

Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, alcançou seu pico na madrugada nesta quarta-feira (13). O fenômeno é visível anualmente entre os meses de julho e agosto.

A chuva é resultado da passagem da Terra através dos detritos do cometa Swift-Tuttle. Segundo o Observatório Nacional (ON), a chuva leva o nome de 'Perseidas' porque seu radiante onde os meteoros dela parecem surgir - está localizado na  - constelação de Perseu.

O fenômeno pôde ser observado em estados próximo à linha do equador, como o Ceará, que teve uma visão privilegiada do fenômeno. 

No céu de Fortaleza, estava prevista para a chuva ficar visível das 23h40 de terça, quando se elevava acima do seu horizonte leste, até às 5h15 da manhã seguinte. 

Conforme o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa), ligado à Uece, estava previsto para acontecer entre 3h e 5h de quarta.

Apontada por especialistas como a chuva mais popular, a Perseidas tende a produzir meteoros alongados e duradouros quando vistos do Brasil. A previsão de é que seja possível ver de 50 a 150 'estrelas cadentes' por hora, dependendo das condições de observação.

CONFIRA AS IMAGENS DO FENÔMENO

Meteoro
Foto: Divulgação / Bengt Flodqvist via Spaceweather.com

Perseidas
Foto: Divulgação / Andrew Hampton via Spaceweather.com

Chuva de meteoro
Foto: Divulgação / Steve Brown via Spaceweather.com

Meteoro
Foto: Divulgação / David Blanchard via Spaceweather.com

 

 

 

