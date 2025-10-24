Por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Confira um guia dos extremos do Sistema Solar

Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas não é o mais quente, ao contrário do que pode se pensar. Na verdade, Vênus, que vem logo depois, é o corpo celeste com a temperatura mais elevada do Sistema Solar. Mas como Vênus pode ser mais quente que Mercúrio se está mais longe do Sol?

Em teoria, quanto mais distante da estrela, mais baixos são os termômetros. No entanto, essa lógica não se aplica a Vênus, e a causa para o fenômeno é algo que também ocorre na Terra: o efeito estufa.

Neste guia, o Diário do Nordeste explica como o planeta se tornou um inferno escaldante, capaz de derreter chumbo em sua superfície.

O paradoxo dos planetas mais próximos do Sol

Vênus é a exceção do Sistema Solar. Enquanto a temperatura cai conforme os planetas se distanciam do Sol, segundo dados da Nasa, os termômetros na superfície venusiana se elevam a 464 °C, em média, superando a máxima de Mércurio, que atinge 430 °C durante o dia — despencado para -180 °C à noite.

Por exemplo, Netuno, Urano e Saturno, respectivamente os planetas mais longe do Sol, são também os mais gelados, registrando temperaturas médias de -200 °C, -195 °C e -140 °C. Logo, o calor em Vênus é um paradoxo do nosso Sistema Solar.

Distância do Sol e influência na temperatura

A física e professora Alana Nascimento, membro do grupo de Astronomia da Seara da Ciência (Astroseara), da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que, sim, a distância do Sol interfere na temperatura média dos planetas: quanto mais próximo, mais energia solar e, consequentemente, mais calor. No entanto, esse não é o único fator.

Aspectos como atmosfera, capacidade de refletir a luz solar e composição dos planetas também são importantes.

A especialista detalha que corpos celestes com superfícies mais claras, como a Terra, refletem mais luz e, em geral, aquecem menos. Já planetas rochosos, como Mercúrio e Marte, aquecem e esfriam de um jeito diferente dos gasosos, como Júpiter e Saturno.

No caso de Vênus, a composição atmosférica é o fator decisivo para a temperatura, pois os gases causam um efeito estufa descontrolado, formando uma espécie de "manto térmico", que não permite que a energia solar escape, e, assim, aquece a superfície e a atmosfera.

A atmosfera como fator decisivo

A 57 milhões de quilômetros do Sol, Mércurio é o mais próximo da estrela e recebe uma intensa quantidade de radiação solar. Segundo a professora, a distância garante que as temperaturas durante o dia atinjam os 430 °C, mas, como o planeta não tem uma atmosfera significativa, o calor não é retido e os termômetros descem para -180 °C à noite.

Já em Vênus, o fenômeno é ao contrário: a atmosfera é tão densa e rica em dióxido de carbono (CO₂)​ que, praticamente, nenhuma energia solar escapa.

Além do gás, principal causador do efeito estufa no planeta, há espessas nuvens de ácido sulfúrico, que, conforme a especialista, refletem grande parte da luz solar e contribuem para aprisionar o calor.

Esses gases formam uma verdadeira barreira térmica, impedindo que o calor escape para o espaço, mantendo Vênus constantemente aquecido." Alana Nascimento Física e professora de Astronomia

Como o dióxido de carbono transforma Vênus em um forno cósmico

A atmosfera de Vênus é composta 96% por dióxido de carbono (CO₂), que desempenha um papel decisivo na temperatura elevada do planeta.

Segundo a especialista, quando a radiação solar adentra o corpo celeste, acaba aquecendo a sua superfície que, em seguida, tenta liberar esse calor de volta ao espaço, na forma de radiação infravermelha. No entanto, o gás impede que o calor escape.

Como o calor não consegue sair, ele se acumula na atmosfera, elevando cada vez mais a temperatura. É como se Vênus estivesse coberto por um enorme cobertor de gases que prende o calor." Alana Nascimento Física e professora de Astronomia

Comparativo de temperaturas entre os planetas

Mesmo estando quase duas vezes mais distante do Sol que Mercúrio, Vênus supera todos os planetas do Sistema Solar em temperatura — e não apresenta variações de termômetro.

A seguir, é possível observar a discrepância da média de calor no território venusiano em comparação aos demais corpos celestes.

Outros fatores que tornam Vênus único

Além de ter a atmosfera composta majoritariamente por CO₂, Vênus possui outras características que contribuem para o cenário infernal, como:

Pressão atmosférica de cerca de 90 vezes a da Terra;

Superfície cravejada por milhares de vulcões ativos e montanhas deformadas;

Submetido a alta pressão e elevadas temperaturas, o dióxido de carbono se comporta corrosivamente na superfície.

O efeito estufa de Vênus pode acontecer na Terra?

Os dois planetas se originaram no mesmo berço planetário e possuem estruturas parecidas. Por isso, Vênus é conhecido como o gêmeo maligno da Terra, conforme a Nasa. Nos primeiros milhares de anos, ambos possuíam oceanos e milhares de vulcões, no entanto, com o início de um efeito estufa descontrolado, Vênus se transformou em algo escaldante.

Na Terra, o fenômeno também acontece e mantém o clima habitável. Porém, devido ao aquecimento global desencadeado pela emissão de gases de efeito estufa, como o CO₂, cientistas afirmam que a temperatura média terrestre aumentará.

Será possível que o esfeito estufa terrestre se agrave como o de Vênus? Alana Nascimento frisa que não.

"O efeito estufa de Vênus foi resultado de um processo único e muito mais extremo, pois estando mais perto do Sol, o oceano que tinha evaporou. E esse vapor d'água, o qual é um poderoso gás de efeito estufa, desencadeou um ciclo de aquecimento implacável", explica.

Segundo a professora, a Terra possui oceanos e um sistema de placas tectônicas que atuam como "reguladores", removendo o CO₂ da atmosfera e o enterrando como rocha de carbonato. O processo é chamado ciclo geológico do carbono e é um dos principais mecanismos de regulação do clima terrestre a longo prazo.

No entanto, a profissional alerta que esses fatores não reduzem a seriedade da crise climática atual e a intensificação do efeito estufa na Terra.

Mesmo que não seja um efeito descontrolado, já é suficiente para causar aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, destruição de ecossistemas e impactos significativos na vida humana e na natureza." Alana Nascimento Física e professora de Astronomia

