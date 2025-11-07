Morre aos 97 anos James Watson, um dos responsáveis pela descoberta do DNA

Morreu nesta quinta-feira (6), aos 97 anos, o biólogo molecular James Watson. O falecimento foi confirmado por seu filho, Duncan Watson.

O cientista estava em um centro de cuidados paliativos em East Northport, Nova York (EUA), onde vinha tratando uma infecção.

Um dos descobridores da estrutura do DNA, Watson ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e foi um dos fundadores do Projeto Genoma Humano, tornando-se um dos nomes mais influentes da ciência no século 20.

Watson entrou para a história aos 25 anos, ao lado do britânico Francis Crick, ao revelar a estrutura em dupla hélice do DNA — descoberta que revolucionou a biologia moderna e rendeu aos dois, junto com Maurice Wilkins, o Nobel de 1962.

A descoberta foi crucial para compreender como a informação hereditária é armazenada e como as células duplicam seu DNA durante a divisão celular. Esse processo começa quando os dois filamentos da molécula se separam, como um zíper sendo aberto.

Mais tarde, Watson liderou o início do Projeto Genoma Humano, que buscou mapear todo o código genético humano, e dirigiu o Cold Spring Harbor Laboratory, em Nova York — instituição que ajudou a transformar em um dos principais centros de pesquisa em biologia molecular do mundo.

Controvérsias

Em 2007, Watson foi afastado de cargos honorários após declarar, em entrevista, que pessoas negras seriam “menos inteligentes” do que brancas — comentários amplamente condenados e que ele voltaria a repetir anos depois.