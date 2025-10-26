Diário do Nordeste
Cometa 3I/ATLAS faz Nasa acionar protocolo de defesa planetária

Cometa tem comportamento e composição química incomuns e está sendo monitorado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem capturada pelo Hubble em 21 de outubro.
Legenda: Imagem capturada pelo Hubble em 21 de outubro.
Foto: Reprodução/NASA.

O cometa 3I/ATLAS, de origem interestelar, tem intrigado cientistas pelas características incomuns. Segundo o jornal argentino La Nación, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) emitiu um alerta e ativou o protocolo de defesa contra ameaças espaciais — conhecido como protocolo de defesa planetária — após perceber o comportamento considerado "inexplicável" do cometa. 

O aviso técnico foi divulgado na última terça-feira (21). Nele, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) informa que irá realizar um exercício especial de treinamento entre 27 de novembro deste ano e 27 de janeiro de 2026 para prever sua trajetória nas próximas semanas.

A previsão é que o cometa 3I/ATLAS atinja o periélio (ou seja, ponto da órbita de um astro cuja distância do sol é a menor possível) na próxima quarta-feira (29).

Cometa é um dos mais massivos já observado

De acordo com o La Nación, o cometa foi detectado em 1º de julho deste ano e tem dimensões estimadas entre 20 e 30 quilômetros.

O astrônomo Avi Loeb afirmou que seu núcleo rochoso pode ter cerca de 5,6 quilômetros de diâmetro e uma massa superior a 33 bilhões de toneladas, o que o tornaria um dos cometas mais massivos já observados. Segundo os pesquisadores, ele está viajando a uma velocidade acima de 210 km/h.

Outro aspecto que torna o 3I/ATLAS um cometa único é a formação de uma coma (nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo do cometa) dominada por dióxido de carbono (CO²), algo nunca visto em cometas.

Ele também possui oito vezes mais dióxido de carbono que água, o que ultrapassa em mais de seis vezes o limite conhecido.

