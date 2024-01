Nasa perde contato com helicóptero Ingenuity, que sobrevoa Marte

A agência espacial norte-americana (Nasa) reportou que perdeu contato com o helicóptero Ingenuity, que sobrevoa o planeta Marte.

Os controladores da aeronave perderam o contato na quinta-feira (18), próximo ao fim do 72º voo no planeta vermelho, segundo reportado pelo The New York Times.

"Durante a descida planejada, as comunicações entre o helicóptero e o rover encerram mais cedo, antes do pouso. A equipe está analisando os dados disponíveis e considerando as próximas etapas para restabelecer comunicações com o helicóptero", diz o comunicado.

Esse foi o primeiro helicóptero a conseguir voar controladamente no planeta. Após provar que o voo no planeta é possível, passou a ser utilizado para reconhecimento da região.

Missão Perseverance

A aeronave integra a missão Perseverance, nome de um complexo robô da Nasa que também foi enviado a Marte. A máquina deve extrair amostras de rochas e terras de Marte, que serão enviadas à Terra em 2030.

Veja também

Um dos experimentos da missão busca obter oxigênio da atmosfera marciana. Os cientistas também querem obter evidências de vidas passadas no planeta.

Os dois veículos chegaram a Marte em fevereiro de 2021. Desde então, Ingenuity realizou 72 voos e atingiu 24 metros de altitude. O helicóptero tem 1,8 kg e utiliza energia de baterias solares.