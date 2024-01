Piloto faz pouso de emergência após motor de avião pegar fogo nos EUA; veja vídeo

Uma aeronave de carga fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Miami após apresentar falha no motor logo após a decolagem, informou um porta-voz da companhia aérea Atlas Air, nesta sexta-feira (19). Vídeos não verificados na plataforma de mídia social X mostraram chamas saindo da asa de uma aeronave perto do aeroporto durante o voo.

Last night a Boeing 747-8 caught fire as it departed from Miami International Airport forcing them to do an emergency landing…



2024 is off to a horrible start for Boeing. pic.twitter.com/oWyx74DuXw