Japão pode se tornar o 5º país a pousar na Lua; missão ocorre nesta sexta-feira (19)

O Japão tentará chegar à Lua nesta sexta-feira (19) com a espaçonave Moon Sniper, um módulo de pouso inteligente para investigar a Lua. Se finalizada com sucesso, a missão será histórica, transformando o país no 5º do mundo a pousar no satélite natural.

Até o momento, apenas os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia realizaram o feito. A missão, inclusive, é vista com altas expectativas, já que deve definir a capacidade do país para realizar um pouso de alta performance.

A Jaxa, a Agência Espacial Japonesa, reforçou que a alunissagem (termo utilizado para definir um pouso lunar) está programada para acontecer às 12h20 (horário de Brasília). O pouso deve acontecer na cratera Shioli, próximo do equador do satélite natural.

Segundo o Japão, a intenção é de fazer o "pouso mais preciso" já feito na Lua até então, algo considerado uma tarefa extremamente complicada. O pouco programado pode ocorrer em um local com apenas 100 metros de diâmetro, em uma região próxima de encostas.

Pousos mais convencionais ocorrem em uma precisão de dezenas de quilômetros, limitando a exploração em locais específicos. O sucesso seria o marco para uma transição que possibilita a aterrissagem onde se quiser.

Desafios do Slim

As informações da Jaxa indicam que o Slim tem cerca de 1,7 metro de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura. O dispositivo possui "olhos inteligentes", com um sistema de algoritmos, imagens e mapas pré-carregados para determinar onde está.

"A perspectiva é a de que o início da desaceleração até o pouso na superfície lunar seja um angustiante período de 20 minutos de terror, deixando todos sem fôlego", afirmou Kushiki Kenji, gerente de subprojeto da missão.

Caso o pouso seja bem-sucedido, levará cerca de um mês para definir se o Slim alcançou, de fato, os objetivos de alta precisão. Dois mini-robôs serão desacoplados pela sonda, sendo eles um veículo saltador e um rover. Os dispositivos terão a missão de captar imagens do módulo, proporcionando uma nova perspectiva da superfície lunar. Especialistas acreditam que a corrida tem o objetivo de facilitar o acesso aos recursos naturais e científicos que estão orbitando a 384,4 mil quilômetros de distância da Terra.