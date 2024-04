Agência Espacial Europeia registra 'aranhas' em Marte; entenda

O registro de uma região próxima ao polo sul de Marte chamou atenção por capturar um fenômeno que gera formações parecidas com aranhas. A imagem foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA), na última quarta-feira (24).

Veja também Ednardo Rodrigues Cometa Pons-Brooks, semelhante ao Halley, já está visível do Brasil Ciência Cientistas descobrem buraco negro mais massivo da Via Láctea por acaso Ciência Cometa do Diabo ficará mais próximo da Terra e será visto novamente em junho; entenda

Na captura, feita pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, é possível observar as formações de cor escura, com estruturas semelhantes às patas dos aracnídeos.

Remember we posted about 'spiders on Mars' last week? Well, here's a close-up of those features, seen from @ESA_ExoMars @ESA_TGO 👇



🔗https://t.co/mE5EWdRYx1 https://t.co/trffFMr9Xx pic.twitter.com/sh1dLiPPgo