Cientistas descobrem buraco negro mais massivo da Via Láctea por acaso

Usado para mapear a Via Láctea, o telescópio europeu Gaia detectou, por acaso, o buraco negro mais massivo da galáxia. De acordo com informações de estudo publicado nesta terça-feira (16), o objeto possui massa 33 vezes maior do que a do sol.

Batizado como Gaia BH3, o objeto está localizado na constelação de Águia, a 2 mil anos-luz da Terra, e pertence a uma família de buracos negros originados na colisão de estrelas massivas mortas.

Pesquisador do Observatório de Paris, Pasquale Panuzzo explicou que a descoberta aconteceu por acaso, enquanto a equipe responsável pelo telescópio analisava dados mais recentes da sonda para a elaboração de um catálogo.

Durante a observação, os profissionais se depararam com um sistema estelar binário incomum, que despertou curiosidade. “Vimos uma estrela um pouco menor que o Sol (75% de sua massa) e mais brilhante, que girava ao redor de um companheiro invisível”, contou o cientista.

Com o auxílio de outros telescópios, os pesquisadores puderam comprovar que o “companheiro invisível” tratava-se, na verdade, de um buraco negro de massa muito mais significativa do que a dos outros objetos de origem estelar, já conhecidos na Via Láctea.

Buracos negros tão massivos já foram detectados em galáxias distantes, mas “nunca na nossa”, afirmou Pasquale.

Apesar de seu título assustar, o Gaia BH3 é um buraco negro “adormecido”, pois está muito longe de sua estrela companheira. Desta forma, o objeto não consegue absorver matéria dela e, consequentemente, não emite nenhum raio X que facilite a sua detecção.

POSSÍVEL ORIGEM DO BURACO NEGRO

Diferente do sol, a estrela do sistema solar do Gaia BH3 é pobre em elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. "Segundo a teoria, apenas as estrelas pobres em metais podem formar um buraco negro de massa tão grande”, explicou o cientista, acrescentando que, por isso, acredita-se que o progenitor do buraco negro também era uma estrela pobre em metais.

“Essas estrelas pobres em metais estavam muito presentes no começo da galáxia. Seu estudo nos dá informações sobre sua formação", declarou Pasquale.