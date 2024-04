Começam hoje as inscrições para a Mostra Cearense de Foguetes que ocorrerá na Praia de Iracema

Você já ouviu falar da MOBFOG? Minha sobrinha de 9 anos sempre diz quais são as olimpíadas que ela irá participar. Ano passado, ela participou da Olimpíada Canguru de Matemática, nós estudamos juntos. E, esse ano, para minha surpresa, ela também irá participar da MOBFOG, sigla para Mostra Brasileira de Foguetes. Nesta olimpíada, os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio têm que construir foguetes de material reciclável e lançar o mais distante possível. Ela nem imaginava que quem organizava a versão cearense da MOBFOG era eu. Rê! Rê!

No passado, cerca de 32 mil alunos participaram no Ceará. Cada professor é o próprio avaliador que mede a nota e submete para MOBFOG, como toda olimpíada faz. Para participar, a escola tem que estar inscrita na MOBFOG até o dia 1º de maio. Uma dica para você professor, coordenador ou diretor que tem dúvida se sua escola já está inscrita é a seguinte: se vocês já estão inscritos na OBA, também estão na MOBFOG automaticamente.

A mesma coisa para os alunos. A maior dificuldade é conseguir um local adequado para os lançamentos. Geralmente um campo de futebol profissional (120 metros) é pequeno para os foguetinhos de garrafa PET que voam seus 130 metros "brincando". Para os alunos da Capital é mais difícil ainda encontrar um lugar destes. Por isso é importante uma organização local.

Eu criei a versão cearense, em 2018, que se chamava Jornada Cearense de Foguetes sob o incentivo e apoio do Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle, presidente da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e, é claro, da MOBFOG. Conheci o Prof. Canalle durante um Encontro Regional de Astronomia (EREA) em Aracati para treinamento de professores nas áreas de Astronomia e Astronáutica.

Ele viu que eu tinha certa habilidade em construir foguetes e orientar os professores durante os lançamentos. Eu topei o desafio, tinha a convicção de que, com um apadrinhamento destes e com minha determinação, o evento seria um sucesso.

A primeira edição ocorreu no Campus do Pici-UFC, onde eu estava fazendo doutorado em Eng. Elétrica e também era colaborador externo da Seara da Ciência. Após lançar o cartaz com uma arte que eu mesmo fiz, uma pessoa da Agência Espacial Brasileira entrou em contato comigo, eles queriam patrocinar o evento. Foi uma ótima notícia.

Participaram escolas particulares, incluindo as mais renomadas, e escolas públicas também. Uma escola do município de Iracema se destacou, eles trouxeram um ônibus lotado de estudantes. Até hoje ainda lembro dos alunos torcendo com palmas e repetindo o nome do colégio: “Figueiredo! Figueiredo!”

Como o espaço não era muito adequado no Pici, levei os lançamentos dos foguetes para a Base Aérea de Fortaleza e lá organizei as edições de 2019 e 2022. Em 2023, eu gostaria de mudar o local mais uma vez, porque os foguetes estavam quebrando o recorde estadual ano após ano. E, no ano seguinte, o espaço que tínhamos seria insuficiente. Após momentos de estresse com meus ex-apoiadores, não participei da organização em 2023, mas permiti sua realização porque já estava muito em cima para fazer em outro lugar.

Este ano de 2024, o evento irá ocorrer no Aterro da Praia de Iracema. Finalmente mudamos para um local maior, com 180 metros de largura e 360 metros de comprimento. Atualmente, o recorde estadual é cerca de 300 metros. A praia é melhor porque não há mato para perder o foguete (nem há cobras). Também mudamos o nome para Mostra Cearense de Foguetes (MOCEFOG). Para entender o motivo da mudança, confira a nota de esclarecimento publicada no perfil oficial do evento.

A MOCEFOG está prevista para ocorrer no dia 15 de maio de 2024, uma quarta-feira, durante a baixa estação. Esperamos cerca de 40 equipes do Nível 3 (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 40 do Nível (1º ao 3º ano do Ensino Médio). Com espectadores, esperamos cerca de 650 pessoas num dia que não costuma ter movimento na praia. Isso também gerará renda para os trabalhadores locais.

O apoio da secretaria de infraestrutura do município está sendo fundamental para uma ótima organização desta edição no cartão postal mais conhecido da cidade. O Aterro da Praia de Iracema é onde ocorre a festa do Réveillon. Inclusive, eu fui este ano só estudar o local. Nunca tinha ido antes. Foi magnífico! Rá! Rá!

Legenda: Aterro da Praia de Iracema onde serão montadas as raias de lançamento da MOCEFOG próximo ao Espigão Rui Barbosa Foto: Arquivo pessoal

Além de medalhas em acrílico nas categorias bronze, prata e ouro, os participantes da MOCEFOG que obtiverem alcance superior a 90 metros se classificarão para a Jornada de Foguetes (nacional) na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. As inscrições na MOCEFOG começam hoje (15) e vão até o fim do mês, dia 30 de abril via formulário de inscrição.