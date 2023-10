Rover Perseverance mostra Marte com céu azulado durante pôr do Sol

O Rover Perseverance, veículo de exploração espacial projetado para mover-se na superfície de um planeta, está dando o que falar na internet após fazer foto de Marte com céu azulado durante pôr do Sol.

Embora este seja conhecido como Planeta Vermelho, a foto divulgada mostra o céu do planeta em tons azulados no entardecer. A informação foi divulgada pelo The Independent, nesta segunda-feira (9), com post original de 27 de setembro.

Os tons azulados ocorreram porque, como Marte está mais longe do Sol do que a Terra, a luz solar que incide lá é mais fraca em comparação com a que o nosso planeta recebe. Além disso, a atmosfera marciana é bem mais fina que a terrestre, composta principalmente por dióxido de carbono.

Por lá, existem também partículas bem finas de poeira suspensas na atmosfera, que contribuem para a cor azulada no céu. “As cores vêm do fato de que a poeira fina tem o tamanho certo para que a luz azul penetre na atmosfera com um pouco mais de eficiência”, explicou Mark Lemmon, da Universidade do Texas.

Além da beleza, as fotos do pôr do Sol em Marte são de grande importância para os cientistas. Com imagens do tipo, eles conseguem determinar até onde a poeira marciana chega, e podem também usá-las para procurar a presença de partículas ou de nuvens de gelo.

A foto, embora publicada apenas recentemente, corresponde ao Rover Perseverance em seu 842º sol em Marte, nome dado aos dias por lá. Naquela ocasião, o robô voltou sua câmera de navegação para o horizonte, tirando uma foto do pôr do Sol e registrando o marco em grande estilo.