Nasa planeja instalar casas na Lua para astronautas e civis até 2040

A Nasa está planejando voltar à Lua para uma estadia de muito tempo. O objetivo da agência espacial é construir casas no satélite natural da Terra até 2040 — não somente para astronautas, mas também para os civis comuns. A informação foi divulgada pelo The New York Times nesta terça-feira (3).

Para alcançar o objetivo ambicioso, a Nasa vai usar tecnologia de impressão 3D e um concreto lunar especial, feito de fragmentos de rochas, minerais e poeira lunar. A agência enviará uma impressora 3D para a Lua, que irá construir as estruturas camada por camada.

Veja também

Apesar de alguns especialistas questionarem a viabilidade do plano, o jornal americano entrevistou cientistas que consideram possível o objetivo de estabelecer estruturas lunares até 2040.

Conhecida como Projeto Olympus, a tecnologia testada utiliza recursos que foram encontrados em outros planetas sem depender de materiais da Terra.

A diretora de maturação de tecnologia da instituição, Niki Werkheiser, afirma que, com o time certo de pessoas, o objetivo de alcançar a Lua até 2040 é possível.

Dificuldades

Porém, existem alguns desafios a serem superados. Um dos maiores é que a poeira lunar é abrasiva e tóxica, representando grandes riscos tanto para os edifícios quanto para a saúde humana. Segundo os cientistas da Nasa, vários testes têm sido feitos com a poeira lunar simulada para encontrar soluções.

A impressora 3D deve ser enviada para a Lua em fevereiro de 2024. O projeto marca uma nova era na exploração espacial, mais de 50 anos após a missão Apollo 17, última a levar humanos ao satélite.

O sucesso da missão depende do envio de astronautas na Artemis 2, prevista para novembro do próximo ano. Essa outra iniciativa levará quatro humanos, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra da história, em um voo de 10 dias pelo mesmo caminho. Em 2025, haverá a Artemis III, quando humanos pousarão na superfície lunar. Mais duas missões tripuladas estão planejadas antes do fim da década.