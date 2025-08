Internet da Vivo apresenta instabilidade nesta quarta-feira (6)

Usuários da internet da provedora Vivo relataram, no início da tarde desta quarta-feira (6), instabilidades nos dados moveis e Wi-Fi.

A plataforma de monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, Downdetector, registou o pico da queda às 15h20.

Na rede social X, internautas compartilharam suas experiências: “Internet fibra de casa e a internet 5/4g da vivo estão intermitentes de novo??? Eu tentando trabalhar em home office e não acessa NADA! @vivobr ajuda aí”, escreveu um usurário.

Além da queda, internautas registraram dificuldades para entrar em contato com o atendimento da empresa: “aparentemente a vivo caiu pra todo mundo? 4g e wi-fi com instabilidade caindo toda hora e eles nem estão atendendo o telefone lá”, afirma publicação no antigo Twitter.

“Alguém aí tb tá sem wi-fi da Vivo? Ligo nos números e ngm atende, bizarro”, reclamou outro, na mesma rede social.

Já no Instagram, em comentários na última publicação feita pela provedora, alguns internautas falaram que estão há mais de duas horas sem internet.

Até o momento, não há um posicionamento da empresa ou explicação do que teria causado a instabilidade.